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MP में 2 करोड़ रोजगार की तैयारी! CM मोहन ने सिंगल क्लिक से 900 MSME यूनिट्स को बांटे 360 करोड़

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 जून को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित 'समृद्ध एमएसएमई-विकसित मध्य प्रदेश' कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ की राशि प्रदान की.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 15, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:35 AM IST
MP में 2 करोड़ रोजगार की तैयारी! CM मोहन ने सिंगल क्लिक से 900 MSME यूनिट्स को बांटे 360 करोड़

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