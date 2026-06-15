लघु उद्योग भारती के प्रदेशाध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में पिछले ढाई साल में औद्योगिक विकास को तेज गति प्रदान की है. भारत कृषि प्रधान देश से पहले उद्योग प्रधान देश भी रहा है. 1750 ईस्वी के आसपास विश्व की मैन्यूफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत थी, जो अब केवल 2 प्रतिशत के आसपास है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में लघु उद्योग भारती देश के विभिन्न राज्यों से मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए प्रयास कर रही है. राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ उद्यमियों की सहायता कर रही है. सरकार की दूरदृष्टि उद्यमियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं. कार्यक्रम में अलाना कंपनी की संस्थापक राशि मेहरा ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से शुरु हुआ अलाना लिप केयर ब्रांड की शुरुआत आसान नहीं थी, आज हमारा ग्रुप देश-विदेश में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहा है. उद्यमी कुनाल ज्ञानी ने बताया कि हमने मध्य प्रदेश से एक छोटी एमएसएमई यूनिट शुरू की थी. आज देश के 5 राज्यों में हमारी ईकाइयां हैं और अब यूके में भी खुलने जा रही है. मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहते हैं, जिसमें उद्योग संचालन की लागत सबसे कम है.