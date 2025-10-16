बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में माहौल बनाएंगे एमपी के सीएम! इन दो सीटों पर करेंगे जनसभाएं

Advertisement
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस बार कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम समेत अन्य बड़े-बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है. जहां पर सभी दिग्गज बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे. वहीं सीएम मोहन यादव भी बिहार में चुनाव में प्रचार-प्रसार करेंगे.

Bihar Assembly Elections 2025
CM Mohan Yadav Enter in Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं. सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं. वहीं बीजेपी ने अपनी स्टार प्रचारक लिस्ट में कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमत्रियों समेत अन्य बड़े-बड़े नेताओं के नाम शामिल किए हैं. वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का भी नाम शामिल है. बता दें कि आज 16 अक्टूबर को सीएम मोहन यादव बिहार जाएंगे. 

दरअसल, सीएम मोहन यादव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे. सीएम की बिहार विधानसभा चुनाव में दो रैलियां लगी हैं. इनमें कुम्हरार और विक्रम विधानसभा क्षेत्रों में जनता को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता के समर्थन में प्रचार करेंगे. 

कहां-कहां जाएंगे सीएम
इसके अलावा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विक्रम विधानसभा क्षेत्र में पार्वती उच्चतर विद्यालय के खेड़ा मैदान में आयोजित जनसभा में भी शामिल होंगे. जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ के लिए जनता से संवाद करेंगे और वोट करने की अपील करेंगे. इसके साथ-साथ सीएम मोहन यादव बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी हिस्सा लेंगे. 

बिहार चुनाव 2025 कब?
आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन के अलावा, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी तीसरी ताकत के रूप में उभरी है. बिहार में 6 और 11 नंवबर को चुनाव होना है. इसके बाद 14 नवंबर को मतगणना होगी. जिसके बाद पता चलेगा कि, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा. (इनपुट- ZEE MP-CG)

