CM मोहन यादव का पंचायतों पर फोकस, ड्रोन से होगी ग्रामीण सड़कों की निगरानी, विकास को लेकर दिए निर्देश

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने राज्य के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने निर्देश दिए कि बड़ी ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों से सटी पंचायतों के लिए उनकी विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग विकास और प्रबंधन कार्य योजनाएं तैयार की जाएं. उन्होंने शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों में सड़कों और बुनियादी ढांचे के नियोजित विकास का भी आह्वान किया, ताकि बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. शहरी केंद्रों के पास स्थित पंचायतों में सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और अन्य बुनियादी ढांचे के व्यवस्थित विकास पर विशेष जोर दिया गया.
CM मोहन यादव का पंचायतों पर फोकस
इसके अलावा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अगले साल 'जल गंगा संवर्धन अभियान' को बड़े पैमाने पर चलाने और 'मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना' के जरिए पशुपालन और गौ-संरक्षण समितियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अच्छा काम करने वाले स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) को MSME सेक्टर से जोड़ा जाएगा.
ग्रामीण सड़क गुणवत्ता में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर
समीक्षा के दौरान सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव के मामले में देश में पहले स्थान पर है, और सड़कों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में, 10,554 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं और 53,813 बिल्डिंग परमिट जारी किए गए हैं. आवास योजनाओं के तहत, PM आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत मंज़ूर किए गए 16.20 लाख घरों में से 8.19 लाख घरों और PM जनमन आवास योजना के तहत 1.48 लाख घरों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है.
आज मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि शहरी एवं बड़ी ग्राम पंचायतों के विकास तथा बेहतर प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करें और नगरों के पास के पंचायतों के प्रबंधन को प्रभावी बनाएं।
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— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 5, 2026
सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी
सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि, "आज मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि शहरी एवं बड़ी ग्राम पंचायतों के विकास तथा बेहतर प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करें और नगरों के पास के पंचायतों के प्रबंधन को प्रभावी बनाएं. मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना अंतर्गत घरों में गौपालन तथा गो-समितियों को प्रोत्साहित करें. बड़े और बेहतर कार्य कर रहे स्व-सहायता समूहों को लघु उद्योगों तथा एमएसएमई गतिविधियों से भी जोड़ें".
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