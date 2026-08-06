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CM मोहन यादव का पंचायतों पर फोकस, ड्रोन से होगी ग्रामीण सड़कों की निगरानी, विकास को लेकर दिए निर्देश

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायतों को सशक्त बनाने और शहरों से सटी बड़ी पंचायतों के लिए अलग विकास कार्य योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए. राज्य भर में जल गंगा संवर्धन अभियान का विस्तार किया जाएगा और मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 06, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:31 AM IST
CM मोहन यादव का पंचायतों पर फोकस, ड्रोन से होगी ग्रामीण सड़कों की निगरानी, विकास को लेकर दिए निर्देश

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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