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MP में विदेशी निवेश की बड़ी छलांग! CM मोहन यादव ने किया 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भूमिपूजन, 1000 लोगों को मिलेगी नौकरी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हेलियन कंपनी ने भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मध्य प्रदेश को चुना है. मध्य प्रदेश की उर्वर भूमि सफलता की धरती भी है. मध्य प्रदेश सरकार और हेलियन कंपनी के बीच आज परस्पर विश्वास की और असीम संभावनाओं की नई शुरूआत हो रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 09, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:19 AM IST
MP में विदेशी निवेश की बड़ी छलांग! CM मोहन यादव ने किया 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भूमिपूजन, 1000 लोगों को मिलेगी नौकरी

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