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'अफवाहों पर ध्यान न दें...' गैस सिलेंडर को लेकर CM मोहन का बयान, बोले- तुरंत इस नंबर पर कॉल करें

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति के संबंध में जनता को आश्वस्त किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:34 AM IST
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'अफवाहों पर ध्यान न दें...' गैस सिलेंडर को लेकर CM मोहन का बयान, बोले- तुरंत इस नंबर पर कॉल करें

Gas Cylinders in MP: मध्य प्रदेश में LPG संकट गहराता जा रहा है. इस स्थिति के बीच मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने राज्य में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था के संबंध में एक बयान जारी किया है. गैस की कमी को लेकर पिछले कुछ समय से चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में LPG की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और वितरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है.

एमपी में गहराया LPG संकट
दरअसल,  गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर फैल रही अफ़वाहों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में LPG की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफ़वाहों पर ध्यान न दें और किसी भी भ्रामक जानकारी से दूर रहें. बता दें कि मध्य प्रदेश में LPG संकट गहराता जा रहा है, पिछले पांच दिनों से, 50,000 से अधिक होटलों और रेस्तरां को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पाए हैं, जिससे जनता के बीच चिंता बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: बैतूल और कटनी दौर पर रहेंगे CM मोहन, एमपी में पारा 40 डिग्री पार, पढ़ें 14 मार्च की खबरें

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गैस सिलेंडर को लेकर CM मोहन का बयान
सीएम मोहन यादव ने गैस सिलेंडर को लेकर कहा कि राज्य में संचालित 11 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में पर्याप्त गैस स्टॉक उपलब्ध है और वितरण व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है. सरकार लगातार गैस कंपनियों के संपर्क में है और आपूर्ति की निगरानी की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सके.

इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें
इसके अलावा उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि गैस की कालाबाज़ारी या ज़्यादा पैसे वसूलने से जुड़ी शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि अगर उन्हें कहीं भी गैस सिलेंडर की कालाबाज़ारी या किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे, तो वे तुरंत संबंधित तेल कंपनियों के टोल-फ्री नंबरों पर शिकायत दर्ज कराएं. इसके लिए ये नंबर जारी किए गए हैं: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए 1800-2333-555, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए 1800-258-7170, और भारत पेट्रोलियम के लिए 1800-22-4344.

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