बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन, भक्तों संग सड़क पर बैठकर ग्रहण किया प्रसाद

Bageshwar Baba Padyatra: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रविवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू पदयात्रा में शामिल हुए. जहां पर उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ सड़क के बीच बैठकर प्रसाद ग्रहण किया. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने यात्रा का हिस्सा बनकर खुद को सौभाग्यशाली बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले ऐसे प्रयास हमेशा प्रशंसा योग्य होते हैं और इन्हें निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए.

बता दे कि यात्रा का अंतिम दिन बेहद भव्य रहा. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में यह पदयात्रा जैत गांव से शुरू होकर लगभग सात किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए पावन नगरी वृंदावन पहुंची. पूरे रास्ते में भक्तों के जयकारे, भजन-कीर्तन और ढोल-नगाड़ों की धुन से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया. स्थानीय लोगों ने भी जगह-जगह फूल बरसाकर यात्रियों का स्वागत किया. प्रशासन ने पूरे मार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की कड़ी निगरानी की, जिससे कार्यक्रम में किसी तरह की असुविधा न हो.

सीएम ने सड़क पर किया भोजन

वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यात्रा में शामिल होकर न सिर्फ धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया, बल्कि वह अन्य श्रद्धालुओं की तरह जमीन पर बैठकर सामूहिक प्रसाद भी ग्रहण करते नजर आए. पूड़ी, अचार और मिर्च का सरल किन्तु स्नेह से भरा जलपान सभी ने मिलकर किया, जिससे माहौल और भी आत्मीय बन गया. मुख्यमंत्री ने यात्रियों से बातचीत करते हुए उनकी आस्था, ऊर्जा और अनुशासन की सराहना की. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में शामिल होना आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है और समाज को जोड़ने का मजबूत संदेश देता है.

सनातन संस्कृति में एकता सर्वोच्च मूल्य

धीरेंद्र शास्त्री के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में समरसता और एकता सर्वोच्च मूल्य हैं और इस पदयात्रा ने इसे फिर से जीवंत किया है. उन्होंने बताया कि इस यात्रा में शामिल होकर उन्हें भगवान श्रीकृष्ण के आशीर्वाद का अनुभव हुआ. पूरे क्षेत्र में यात्रा के कारण आध्यात्मिक वातावरण छाया रहा और श्रद्धालु इसे संत परंपरा का अनोखा उत्सव बताते दिखे. अंतिम दिन की भीड़, भक्तिमय माहौल और श्रद्धालुओं का जोश इस यात्रा की सफलता की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है.

