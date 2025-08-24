CM मोहन ने लाडली बहनों के लिए किया बड़ा ऐलान, 1500 नहीं, हर महीने खाते में आएंगे इतने एक्स्ट्रा रुपये
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2895238
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

CM मोहन ने लाडली बहनों के लिए किया बड़ा ऐलान, 1500 नहीं, हर महीने खाते में आएंगे इतने एक्स्ट्रा रुपये

Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने घोषणा की है कि लाडली बहना योजना के तहत अब महिलाओं को उद्योगों में काम करने के लिए 1500 नहीं बल्कि 5000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM मोहन ने लाडली बहनों के लिए किया बड़ा ऐलान, 1500 नहीं, हर महीने खाते में आएंगे इतने एक्स्ट्रा रुपये

Ladli behna yojna News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को न सिर्फ़ 1500 रुपये मिलेंगे, बल्कि अगर वे उद्योगों में कार्यरत हैं तो 5000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. उन्होंने गोविंदपुरा स्थित लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में यह घोषणा की. सीएम ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये करने की तैयारी कर रही है, ऐसे में इस घोषणा से लाडली बहनें बेहद खुश हैं.

यह भी पढ़ें: Machhli Family Case: भोपाल में मछली परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, 99 एकड़ जमीन की पैमाइश पर प्रशासन सख्त

 

CM मोहन ने लाडली बहनों के लिए किया बड़ा ऐलान
दरअसल, सीएम मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इनमें सीएम मोहन यादव ने 'लाडली बहना' योजना को लेकर अहम घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अब केवल 1500 रुपये मासिक सहायता नहीं देगी, बल्कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को 5000 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है.

यह भी पढ़ें: Sports News: भोपाल में बन रहा देश का पहला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, खिलाड़ियों को मिलेगी हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग

 

 1500 नहीं, हर महीने खाते में आएंगे इतने एक्स्ट्रा रुपये
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 'अब तक लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन यह राशि अब पर्याप्त नहीं मानी जा रही.  यदि लाड़ली बहनें उद्योगों में काम करती हैं, तो उन्हें 1500 या 3000 रुपए नहीं  5000 रुपए दिए जाएंगे'.  सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. यदि उद्योगपति महिला कर्मचारियों को 8 हजार रुपए वेतन देंगे, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि मिलाकर उन्हें कुल 12 से 13 हजार रुपए मासिक आय प्राप्त होगी.  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग और रोजगार को लेकर कई अहम घोषणाएं भी कीं. (सोर्स-पत्रिका)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newscm mohan yadav

Trending news

dhar news
धार में पति-पत्नी का गजब का धंधा! किराए के कमरे को बनाया अय्याशी का अड्डा, पुलिस...
Korba News
सड़क पर नहाने पहुंचा मर्दों का झुंड! बाल्टी-मग-साबुन लेकर गड्ढे में लगाई डुबकी
chhattisgarh news
पहले ज़हर पिलाया, फिर आग में झोंका! बेटी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पिता को मारा
CG News
पिता को कर्जमुक्त करने के लिए बेटे ने रची खुद की मौत की साजिश, फिर जो हुआ...
khargone news
गांव में नहीं मिला मुक्ति धाम, परिजन लाश लेकर पहुंचे पंचायत, गेट पर सजाई चिता
jashpur news
प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत! महिला टीचर-कर्मचारी से बोला- किसे Kiss करूं और किसे...
gwalior news
लव मैरिज से तिलमिलाए परिजन!दामाद की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या, पत्नी ने लगाए आरोप
Gwalior
एक पति, दो पत्नियां, ग्वालियर में रिश्तों के उलझे जाल में फंसी महिला की रहस्यमयी मौत
Ladli Behna Yojana MP
लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी बहनें न करें ये एक गलती, वरना नहीं मिलेंगे 1250 रुपये!
Shivpuri News
पैसे का चक्कर बाबू भईया! 15 साल बाद याद आया DSP पति, घर पहुंचते ही कर दी कुटाई
;