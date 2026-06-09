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ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, सब्सिडी और लोन के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को सहज, सुलभ व समय पर लाभ देना होना चाहिए, इसके लिए किसी भी तकनीकी समस्या या अन्य प्रक्रियात्मक त्रुटियों का तत्काल समाधान किया जाए.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 09, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:00 AM IST
ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, सब्सिडी और लोन के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर!

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