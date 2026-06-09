बैठक में बताया गया कि दिल्ली छात्रगृह योजना में सुधार कर शिष्यवृत्ति राशि 1550 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है. लाभार्थियों की संख्या भी सालाना 50 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के इतिहास में ओबीसी के छात्रावासों में पहली बार विभाग द्वारा मेस की सुविधा का आरंभ किया जा रहा है. विभागीय 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया गया है. शेष 24 छात्रावासों के लिए 20.50 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिए चयन मापदंडों में सुधार कर अब 8 मापदंडों के अनुसार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है. पहले सिर्फ क्यूएस रैकिंग बेस्ट एकल मापदंड के आधार पर चयन किया जाता था. सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना में 4500 प्रशिक्षणार्थियों को संभाग स्तर पर प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारों के लिए कोचिंग दी जाएगी. इसी साल जुलाई-अगस्त से यह कोचिंग प्रारंभ हो जाएगी. उन्होंने बताया कि विभागीय छात्रावासों में भी कई नवाचार किए गए हैं.