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खिलाड़ियों के लिए CM मोहन का बड़ा तोहफा! बिना परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के पुलिस में मिलेगी सीधी नौकरी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के खिलाड़ियों के करियर के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती फिर शुरू करने जा रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 16, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:37 PM IST
खिलाड़ियों के लिए CM मोहन का बड़ा तोहफा! बिना परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के पुलिस में मिलेगी सीधी नौकरी

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खिलाड़ियों के लिए CM मोहन का बड़ा तोहफा! पुलिस में मिलेगी सीधी नौकरी
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