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साधारण परिवारों के बच्चों ने जापान में गाड़ा झंडा! CM मोहन यादव ने खोल दिया खजाना; गोल्ड जीतने वालों को 3 लाख और ब्रॉन्ज पर 1 लाख देगी सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 26 जून को पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीम में मध्य प्रदेश बढ़ता प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 27, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:11 PM IST
साधारण परिवारों के बच्चों ने जापान में गाड़ा झंडा! CM मोहन यादव ने खोल दिया खजाना; गोल्ड जीतने वालों को 3 लाख और ब्रॉन्ज पर 1 लाख देगी सरकार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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