CM मोहन यादव ने किए मां दंतेश्वरी के दर्शन, फिर खुद बताया- मां से आशीर्वाद में क्या मांगा

छत्तीसगढ़ दौरे पर गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 19 मई को मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और वहां मौजूद लोगों से चर्चा भी की. दर्शन के बाद मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने सबके कल्याण के लिए मां से आशीर्वाद मांगा. बता दें कि मोहन यादव मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे थे. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मोहन यादव के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे.

मां गरीब-युवा-अन्नदाता-नारी शक्ति, सबका कल्याण करें: मोहन यादव

बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दंतेवाड़ा विज्ञान केंद्र का भी भ्रमण किया. दंतेश्वरी मंदिर के बाहर सीएम डॉ. यादव ने मीडिया से कहा कि बैठक के बाद मैं मां दंतेश्वरी के दर्शन करने आया हूं. मां के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लगातार जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं. उनके नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म की पताका भी फहरा रही है और सभी धर्मों के लोग आनंद के साथ रह रहे हैं। हमने मां से कामना की है कि वे सब पर दया करें। जन कल्याण बेहतर तरीके से हो। हमने कामना की है कि मां गरीब-युवा-अन्नदाता-नारी शक्ति, सबका कल्याण करें.

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आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में विराजमान शक्तिपीठ में मां दंतेश्वरी देवी के दर्शन-पूजन कर अभिभूत हूं। इस अवसर पर सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। देवी मां की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। pic.twitter.com/E9wkn1cSbx — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 19, 2026

उम्मीद है जारी रहेगा विकास का क्रम: सीएम मोहन यादव

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी जन कल्याण के कामों में लगी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें विकास में लगातार आगे बढ़ रही हैं. हमें उम्मीद है कि विकास का यह क्रम जारी रहेगा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में इस बैठक का आयोजन होना राज्य के लिए गौरव का विषय है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का जगदलपुर 19 मई को एक बेहद खास और ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बना. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए. बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में इस बैठक का आयोजन दर्शाता है कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास और नई संभावनाओं को लेकर पूरी तरह संकल्पित है.