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दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को CM मोहन यादव का बड़ा संबल: 5 दिनों में 851 अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी, कर्मचारी कल्याण शिविरों से दूर होंगी समस्याएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार सुशासन की परिकल्पना को धरातल पर साकार करते हुए संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों-कर्मचारियों के परिवारों का भी ख्याल रख रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 28, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 05:08 PM IST
दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को CM मोहन यादव का बड़ा संबल: 5 दिनों में 851 अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी, कर्मचारी कल्याण शिविरों से दूर होंगी समस्याएं

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