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CM मोहन यादव ने गया में फल्गु नदी में किया तर्पण, पितरों की शांति के लिए विधि-विधान से निभाई धार्मिक परंपरा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को बिहार के गया पहुंचे. गया एयरपोर्ट पर आगमन के बाद वे सड़क मार्ग से बोधगया मठ पहुंचे. यहां धार्मिक परंपराओं के अनुसार उन्होंने पवित्र फल्गु नदी में विधि-विधान से तर्पण किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 10, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 06:23 PM IST
CM मोहन यादव ने गया में फल्गु नदी में किया तर्पण, पितरों की शांति के लिए विधि-विधान से निभाई धार्मिक परंपरा

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