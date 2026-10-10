CM मोहन यादव ने गया में फल्गु नदी में किया तर्पण, पितरों की शांति के लिए विधि-विधान से निभाई धार्मिक परंपरा

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी बिहार यात्रा के दौरान गया पहुंचे, जहां उन्होंने सनातन परंपरा के तहत पितृपक्ष के अंतिम दिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर विधि-विधान से तर्पण और पिंडदान किया. गया एयरपोर्ट पर आगमन के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से बोधगया मठ पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया. सनातन धर्म में पितरों की मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए गयाजी और फल्गु नदी के तट का विशेष महत्व माना जाता है, जहां देश-विदेश से श्रद्धालु अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने पहुंचते हैं.
तर्पण और पिंडदान की यह धार्मिक परंपरा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में दर्शन करने का भी कार्यक्रम रहा. इस हाई-प्रोफाइल धार्मिक दौरे के मद्देनजर गया एयरपोर्ट से लेकर बोधगया तक प्रशासन और पुलिस बल द्वारा सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे. उनके काफिले के गुजरने वाले मार्ग पर पुलिसकर्मी तैनात रहे. संबंधित अधिकारियों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की गई, ताकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क रहीं.
गयाजी में पिंडदान और तर्पण के लिए विशेष महत्व
गयाजी को सनातन धर्म में पितरों की मुक्ति और मोक्ष की कामना से किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण के लिए विशेष महत्व प्राप्त है. मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर पितरों के निमित्त तर्पण करने से पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है. इसी धार्मिक परंपरा के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पवित्र फल्गु नदी में तर्पण किया. पितृपक्ष के अंतिम दिन होने के कारण धार्मिक दृष्टि से इस कार्यक्रम का विशेष महत्व रहा. विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गयाजी पहुंचते हैं. श्रद्धालु फल्गु नदी के तट और विभिन्न वेदियों पर पिंडदान, तर्पण एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. पितृपक्ष के अंतिम दिन भी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की गतिविधियां जारी रहीं.
महाबोधि मंदिर में दर्शन
फल्गु नदी में तर्पण के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में दर्शन किया. महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है. यहां हर वर्ष देश-विदेश से बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. मुख्यमंत्री के इस दौरे में धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों का महत्व प्रमुख रहा. पितृपक्ष के अंतिम दिन फल्गु नदी में तर्पण और इसके बाद महाबोधि मंदिर में दर्शन के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा.