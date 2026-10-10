CM मोहन यादव ने गया में फल्गु नदी में किया तर्पण, पितरों की शांति के लिए विधि-विधान से निभाई धार्मिक परंपरा

गयाजी को सनातन धर्म में पितरों की मुक्ति और मोक्ष की कामना से किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण के लिए विशेष महत्व प्राप्त है. मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर पितरों के निमित्त तर्पण करने से पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है. इसी धार्मिक परंपरा के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पवित्र फल्गु नदी में तर्पण किया. पितृपक्ष के अंतिम दिन होने के कारण धार्मिक दृष्टि से इस कार्यक्रम का विशेष महत्व रहा. विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गयाजी पहुंचते हैं. श्रद्धालु फल्गु नदी के तट और विभिन्न वेदियों पर पिंडदान, तर्पण एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. पितृपक्ष के अंतिम दिन भी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की गतिविधियां जारी रहीं.