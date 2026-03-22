यूपी दौरे पर सीएम मोहन यादव, सरकार बनने के बाद पहली बार पहुंचे सक्तेशगढ़ आश्रम, सिंहस्थ-2028 पर कही बड़ी बात

CM on Ujjain Mahakumbh 2028: मोहन यादव रविवार को मिर्जापुर के चुनार तहसील स्थित सक्तेशगढ़ आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का आशीर्वाद लिया. आश्रम पहुंचने पर उनका साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री आश्रम में रहे और सत्संग में शामिल हुए. इस दौरान माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक रहा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके को खास अनुभव बताया.

सत्संग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसान को सही राह पर चलने के लिए संतों का मार्गदर्शन जरूरी होता है. उन्होंने कहा कि 'संतत्व से ही देवत्व की प्राप्ति संभव है' और समाज को सही दिशा देने में संतों की अहम भूमिका होती है. उन्होंने स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की खूब सराहना की और कहा कि उनका जीवन और विचार लोगों को प्रेरित करते हैं. उनके मुताबिक ऐसे संत समाज को जोड़ने और सुधारने का काम करते हैं.

सिंहस्थ-2028 पर चर्चा

इस दौरान सीएम मोहन ने उज्जैन सिंहस्थ को लेकर भी योजनाओं पर बात की. उन्होंने कहा कि साल 2028 में उज्जैन में होने वाला महाकुंभ बहुत भव्य तरीके से कराया जाएगा, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इसके अलावा भगवान राम और कृष्ण से जुड़े स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना भी है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा.

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मुख्यमंत्री की नई पहल

उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में गीता भवन बनाए जा रहे हैं, ताकि लोग धर्म और आध्यात्म से जुड़ सकें. मुख्यमंत्री के आने से आश्रम में खास उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और संतों के सान्निध्य का लाभ लिया. लोगों ने इसे यादगार दिन बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से इलाके में सकारात्मक माहौल बनता है.

रिपोर्टः राजेश मिश्रा,

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