राहुल गांधी के ‘गद्दार’ बयान पर सियासी बवाल, CM मोहन यादव ने मांगा इस्तीफा! बोले- कार्रवाई करे कांग्रेस

CM Mohan Yadav News: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है. रायबरेली में आयोजित एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को "गद्दार" कहा. इस बयान के बाद भाजपा और उसके नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

CM मोहन यादव ने मांगा इस्तीफा!

इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके हालिया बयान की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है की बात है. लोकतंत्र का अपमान है कि विपक्ष का कोई नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे. अगर वे नीतियों पर आधारित चर्चा करते, तो यह बात समझ में आती. लेकिन जिस तरह की भाषा का वे प्रयोग कर रहे हैं, उसे देखते हुए मेरा मानना ​​है कि उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए.

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राहुल गांधी ने क्या कहा था?

बता दें कि एक बयान में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री को "गद्दार" कहा. रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वीरा पासी, अंबेडकर ने कहा था कि, हिंदुस्तान में हर नागरिक एक समान है. सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए. उनके इसी बयान ने तब से एक राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है.

बयान पर भड़के सीएम साय

दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए "गद्दार" जैसे अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल अत्यंत निंदनीय है, और देश के जागरूक नागरिक कांग्रेस पार्टी के इस आचरण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे.