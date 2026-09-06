/6 से 9 सितंबर तक दुबई दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, UAE के बड़े बिजनेसमैन से करेंगे मुलाकात, निवेश और विकास पर फोकस

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मध्य प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास और बाहर से ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तीन दिन के लिए दुबई जा रहे हैं. मुख्यमंत्री 6 से 9 सितंबर 2026 तक दुबई यानी UAE में रहेंगे. वहां वे दुबई के बड़े-बड़े उद्योगपतियों, बड़े निवेशकों और बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों से मिलेंगे. इस दौरे का मकसद एक ही है- मध्य प्रदेश को दुनिया के सामने एक बड़े निवेश वाले राज्य के तौर पर पेश करना और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार और उद्योग लाना.
दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा
इन बैठकों के दौरान, मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने मध्य प्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग-अलग सेक्टर में मौजूद अपार संभावनाओं को पेश करेंगे. दुबई जाने से पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर राज्य से जुड़े विकास के अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
UAE के बड़े बिजनेसमैन से करेंगे मुलाकात
दुबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री UAE के प्रमुख निवेशकों, बड़े उद्योगपतियों, इंडस्ट्री ग्रुप्स और बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे. इन चर्चाओं में मध्य प्रदेश में निवेश के मौकों, औद्योगिक विकास और व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री निवेशकों को राज्य की औद्योगिक क्षमता और निवेश के लिए अनुकूल माहौल के बारे में भी जानकारी देंगे. निवेश आकर्षित करने के लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए मोहन यादव का यह दौरा अहम माना जा रहा है. सरकार का मकसद बड़े अंतरराष्ट्रीय इंडस्ट्री ग्रुप्स और निवेशकों को राज्य में लाना है, ताकि नई औद्योगिक इकाइयां शुरू हो सकें और रोजगार के मौके बढ़ सकें. दुबई दौरे के दौरान होने वाली बिजनेस बैठकों से मध्य प्रदेश के लिए संभावित निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
जानिए कार्यक्रम
इस तीन दिन के दौरे में सीएम का शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है. वे दुबई के बड़े निवेशकों से अकेले में वन-टू-वन बैठकें करेंगे. इसके अलावा वे AIM कांग्रेस में मध्यप्रदेश के पवेलियन का उद्घाटन करेंगे, इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश-इंडिया नाम के खास निवेश सत्र में शामिल होंगे, शारजाह के उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे और दुबई के कई बड़े उद्योग समूहों से भी मिलेंगे. सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश के पास फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन, खनिज, मेहनती लोग और निवेश के लिए आसान नीतियां हैं, इसी वजह से दुनिया भर के निवेशक अब MP को एक अच्छे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं.
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