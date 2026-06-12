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आ गई लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी होने की तारीख, केसली से सीएम मोहन यादव भेजेंगे 1500-1500 रुपए

Ladli Behna Yojana Update: मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को 14 जून को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. सीएम मोहन यादव सागर जिले से लाड़ली बहना योजना के 1500-1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे. यहां जानिए स्टेटस कैसे चेक करें.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 12, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:07 PM IST
आ गई लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी होने की तारीख, केसली से सीएम मोहन यादव भेजेंगे 1500-1500 रुपए
Image Credit: Ladli Behna Yojana Installment 37th Release Date

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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