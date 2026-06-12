आ गई लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी होने की तारीख, केसली से सीएम मोहन यादव भेजेंगे 1500-1500 रुपए

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Ladli Behna Yojana Installment 37th Release Date: मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला है. एमपी के सीएम मोहन यादव महिलाओं को 1500-1500 रुपए की सौगात देने वाले हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, 14 जून को केसली से सिंगल क्लिक के जरिए लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे. बता दें कि केसली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं. वहीं आम जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है.
बता दें कि सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के केसली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जहां सीएम मोहन यादव लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे. यह कार्यक्रम न केवल महिला सशक्तिकरण ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास के लिहाज से काफी अहम माना जाता है. सीएम के इस दौरे का मुख्य आकर्षण लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त वितरण होगा. यह योजना प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक मानी जाती है.
योजना की शुरूआत
दरअसल, मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को हुई थी. इस योजना का मकसद यह है कि प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर या फिर गरीब महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें. बता दें कि इस योजना के माध्यम से शुरुआत में लाड़ली बहनों को हर महीने 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाते थे. वहीं अब इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं. इस योजना की अभी तक 36 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. वहीं 14 जून को सीएम मोहन यादव 37वीं किस्त भी जारी करेंगे.
कैसे चेक करें स्टेटस?
1. पहले आपको इस आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाना है.
2. इसके बाद आपको यहां पर 'Application and Payment Status' वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है.
3. फिर आपको यहां पर 'लाड़ली बहना आवेदन नंबर' या 'सदस्य समग्र आईडी' भरनी है.
4. फिर स्क्रीन पर आए हुए कैप्चा कोड को भरें.
5. अब ओटीपी भेजें वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
6. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
7. इस आए हुए ओटीपी को आपको भरना है.
8. फिर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है.
9. अब आपके सामने किस्त का स्टेटस दिख जाएगा.
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