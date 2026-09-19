मोहन सरकार की बड़ी सौगात: 7400 से ज्यादा मेधावी छात्रों को मिली स्कूटी, अकाउंट में आए पैसे

पीएम मोदी ने दी गरीबों को राहत

सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश में 2002-03 तक प्राथमिक स्कूलों में ड्राप आउट दर 16 प्रतिशत थी. आज यह ड्राप आउट दर शून्य हो चुकी है. प्रदेश में सर्व सुविधा युक्त सांदीपनी विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो सुविधाओं और पढ़ाई के मामले में प्राइवेट स्कूलों तक को पीछे छोड़ रहे हैं. अब बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट में 50 प्रतिशत विद्यार्थी सांदीपनी और शासकीय स्कूलों से आ रहे हैं. निशुल्क स्कूटी वितरण मेधावी विद्यार्थियों और कठिनाई के बीच से निकले बच्चों का सम्मान है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही कठिनाई के दौर से निकले और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने. कल ही प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक जन्मोत्सव हम सबने मनाया है. कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह दो बार देश के प्रधानमंत्री बने, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे. लेकिन जो काम अर्थशास्त्र के बड़े-बड़े जानकार नहीं कर पाए वह प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया. आज गरीब से गरीब का भी बैंक खाता खुल चुका है. सरकारी योजनाओं और मदद की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंचती है.