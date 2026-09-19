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मोहन सरकार की बड़ी सौगात: 7400 से ज्यादा मेधावी छात्रों को मिली स्कूटी, अकाउंट में आए पैसे

Scooty Yojana MP: प्रदेश के 7400 से ज्यादा होनहार छात्रों को ई-स्कूटी दी गई. भोपाल के सुभाष स्कूल, शिवाजी नगर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पात्र छात्रों के खातों में गाड़ी के पैसे ट्रांसफर किए.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 19, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:49 PM IST
मोहन सरकार की बड़ी सौगात: 7400 से ज्यादा मेधावी छात्रों को मिली स्कूटी, अकाउंट में आए पैसे

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