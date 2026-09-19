मोहन सरकार की बड़ी सौगात: 7400 से ज्यादा मेधावी छात्रों को मिली स्कूटी, अकाउंट में आए पैसे

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19 सितंबर का दिन मध्यप्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बेहद यादगार रहा. भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले 7,400 से ज्यादा छात्रों को स्कूटी की सौगात दी. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खुद 11 मेधावी छात्रों को स्कूटी की चाबियां सौंपीं और और एक छात्रा की स्कूटी पर खुद बैठकर राइड का आनंद भी लिया. साथ ही पात्र छात्रों के खातों में वाहन की राशि भी ट्रांसफर की गई. कार्यक्रम के दौरान छात्रों को मंच पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सीधे बातचीत करने का मौका भी मिला.
स्कूटी की चाबी पाकर खुश हुए छात्र
खुशी राय को स्टेज पर पहली चाबी मिली. जब CM डॉ. यादव ने उनसे पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो खुशी ने कहा कि वह बहुत खुश हैं. यह स्कूटी मुझे पढ़ाई करने के साथ-साथ घर के काम करने में मदद करेगी. खुशी माता-पिता की इकलौती संतान हैं. यह जानने पर सीएम डॉ. यादव ने उससे पूछा कि स्कूटी को लेकर घर में दादीगिरी तो नहीं करोगी, दोस्तों के साथ स्कूटी शेयर करोगी कि नहीं, तो कार्यक्रम स्थल ठहाकों से गूंट उठा. स्कूटी की दूसरी चाबी शब्द को मिली. शब्द ने कहा कि मैं सीए करना चाहता हूं. यह स्कूटी मेरी बहुत मदद करेगी. इसी तरह स्कूटी की तीसरी चाबी आकाश साहू को मिली. आकाश ने सीएम डॉ. यादव को बताया कि मैं एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू करूंगा. मैं पढ़ाई के साथ-साथ बिजनेस करूंगा. मेरा फूड एंड वेजिटेबल सप्लाई करने का मन है. उसने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों ने हमारी पढ़ाई का स्तर बढ़ा दिया है.
सरकार बच्चों के भविष्य के लिए आगे- सीएम मोहन
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए संकल्पित है. शासकीय विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए तक कीमत वाली स्कूटी बांटी जा रही हैं. इससे बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज आने-जाने में सुगमता होगी. उन्होंने कहा कि अगर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो दिल बड़ा रखना होगा. जब कोई बच्चा अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर घर में स्कूटी लेकर आता है तो माता-पिता, गांव और समाज में उसका सीना 56 इंच का हो जाता है. प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों को निशुल्क किताबें, ड्रेस और साइकिलें भी वितरित कर रही हैं.
7400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सौगात
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में एक दौर ऐसा भी था कि स्कूल में बैठने तक की व्यवस्था नहीं होती थी. आज बच्चों से संवाद में मालूम पड़ा कि हमारे बच्चे पढ़-लिखकर पुश्तैनी व्यवसाय और खेती-किसानी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं. वे एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू कर परिवार की आय बढ़ाना चाहते हैं. आधुनिक तरीके से कृषि भी लाभ का जरिया बन रही है. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि आजादी के बाद 1956 में मध्यप्रदेश की स्थापना हुई. राज्य का कुल बजट 55 साल में केवल 22 हजार करोड़ रुपए था और वर्ष 2002-03 तक स्कूल शिक्षा विभाग का बजट मात्र 2600 करोड़ रुपए था. हमारी सरकार ने बीते वर्ष कुल 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपए का बजट तय किया है, जिसमें स्कूल शिक्षा के लिए 38 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है. आज प्रदेश के 7400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी की सौगात मिली है.
पीएम मोदी ने दी गरीबों को राहत
सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश में 2002-03 तक प्राथमिक स्कूलों में ड्राप आउट दर 16 प्रतिशत थी. आज यह ड्राप आउट दर शून्य हो चुकी है. प्रदेश में सर्व सुविधा युक्त सांदीपनी विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो सुविधाओं और पढ़ाई के मामले में प्राइवेट स्कूलों तक को पीछे छोड़ रहे हैं. अब बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट में 50 प्रतिशत विद्यार्थी सांदीपनी और शासकीय स्कूलों से आ रहे हैं. निशुल्क स्कूटी वितरण मेधावी विद्यार्थियों और कठिनाई के बीच से निकले बच्चों का सम्मान है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही कठिनाई के दौर से निकले और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने. कल ही प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक जन्मोत्सव हम सबने मनाया है. कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह दो बार देश के प्रधानमंत्री बने, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे. लेकिन जो काम अर्थशास्त्र के बड़े-बड़े जानकार नहीं कर पाए वह प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया. आज गरीब से गरीब का भी बैंक खाता खुल चुका है. सरकारी योजनाओं और मदद की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंचती है.
मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि छात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने की इच्छा रखते हैं क्योंकि GST सिस्टम ने इस क्षेत्र में करियर के अवसर बढ़ाए हैं. उन्होंने उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने छात्रों से कहा कि देश और राज्य का भविष्य उनके हाथों में है. जहां भारत पहले ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वहीं जब ये छात्र शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, तो देश एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा. भारतीय दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में भी पूरी तरह सक्षम हैं. युवाओं की शक्ति और प्रतिभा का सम्मान करते हुए, हमारी सरकार इस अमृत काल के दौरान विकसित भारत @2047 बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है.
70% से ज्यादा अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को मिली ई-स्कूटी
इस बीच, स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि आज सरकारी स्कूलों के 7,400 से ज्यादा होनहार छात्रों को स्कूटी मिल रही है. इन छात्रों ने पहली बार में ही 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल करके अपने स्कूलों में टॉप किया है. अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने परिवारों और समाज का मान बढ़ाया है और राज्य भर के स्कूली छात्रों के लिए प्रेरणा बने हैं. ये पेट्रोल और ई-स्कूटर छात्रों के भविष्य को नई उड़ान देंगे और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्कूल और उच्च शिक्षा, दोनों ही स्तरों पर छात्रों के लिए बेहतरीन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और वे हमेशा कार्यक्रमों में शामिल होने और छात्रों से बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं.