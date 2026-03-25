61 साल के हुए CM मोहन यादव, PM मोदी-गृहमंत्री अमित शाह ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, जानें किसने क्या कहा?

Mohan Yadav Birthday: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित कई हस्तियों ने बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है.
Trending Photos
Mohan Yadav Birthday: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज (25 मार्च) जन्म दिवस है और वो 61 साल के हो गए हैं. इस अवसर पर देश और प्रदेश से जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित कई हस्तियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. शुभकामना संदेशों में उनके सरल स्वभाव, कर्मठ कार्यशैली और जनहित के प्रति समर्पण की विशेष सराहना की गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. वे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने वाली कई महत्वपूर्ण पहलों में अग्रणी हैं. उनके दीर्घायु, स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करते हैं.'
Best wishes to the Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav Ji on his birthday. He is at the forefront of many initiatives aimed at furthering all-round development of Madhya Pradesh. Praying for his long and healthy life.@DrMohanYadav51
— Narendra Modi (@narendramodi) March 25, 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास और जनकल्याण के नए आयाम छू रहा है. प्रभु महाकाल आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें.'
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @DrMohanYadav51 जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ।
मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास और जनकल्याण के नए आयाम छू रहा है। प्रभु महाकाल आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें।
— Amit Shah (@AmitShah) March 25, 2026
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं. ईश्वर से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ और प्रफुल्लित जीवन की कामना करता हूं.'
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं। ईश्वर से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ और प्रफुल्लित जीवन की कामना करता हूँ।@DrMohanYadav51
— Om Birla (@ombirlakota) March 25, 2026
उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं.'
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @DrMohanYadav51 जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं।
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 25, 2026
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा, 'मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.'
मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री @DrMohanYadav51 जी, आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। pic.twitter.com/Na5tlKvXw7
— Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) March 25, 2026
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 'मध्यप्रदेश के ऊर्जावान एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक एवं अनंत शुभकामनाएं. प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु आपका समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता निरंतर जनमानुष को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है. कामना है कि आप इसी संकल्प के साथ मध्यप्रदेश को नई ऊंचाइयों पर अग्रसर करते रहें. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामना करता हूं.'
मध्यप्रदेश के ऊर्जावान एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री @DrMohanYadav51 जी को जन्मदिन की हार्दिक एवं अनंत शुभकामनाएँ।
प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु आपका समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता निरंतर जनमानुष को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। कामना है कि आप इसी संकल्प के साथ मध्यप्रदेश को नई… pic.twitter.com/Vc09pcaEp0
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) March 25, 2026
राष्ट्र की सेवा में समर्पित मुख्यमंत्री
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को हार्दिक जन्मदिन की शुभकामनाएं. कामना है कि आपका नेतृत्व राज्य को निरंतर प्रगति, समृद्धि और समावेशी विकास की ओर मार्गदर्शन करता रहे. आपको अच्छा स्वास्थ्य, असीम शक्ति तथा राष्ट्र की सेवा में समर्पित और भी कई वर्षों की शुभकामनाएं.'
Warm birthday wishes to Chief Minister of Madhya Pradesh, @DrMohanYadav51 ji.
May your leadership continue to guide the state towards progress, prosperity and inclusive development. Wishing you good health, strength and many more years of dedicated service to the nation. pic.twitter.com/bUiw6TZQPv
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) March 25, 2026
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. महाकाल की कृपा से आप सदैव ऊर्जावान और जनसेवा के प्रति समर्पित रहें. आपके नेतृत्व में मध्यप्रदेश प्रगति, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करता रहे, इसी शुभेच्छा के साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना है.'
मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
महाकाल की कृपा से आप सदैव ऊर्जावान और जनसेवा के प्रति समर्पित रहें। आपके नेतृत्व में मध्यप्रदेश प्रगति, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करता रहे, इसी शुभेच्छा के साथ आपके उत्तम…
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) March 25, 2026
सभी संकल्पों के सिद्ध होने की कामना
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.'
Heartiest birthday greetings to Madhya Pradesh CM Shri Dr Mohan Yadav ji!
Wishing you a long life and good health!
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मा. डॉ. मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/Q25SwMJJWv
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 25, 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'जनसेवा को समर्पित, ऊर्जावान नेतृत्व के धनी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ तथा सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है.'
जनसेवा को समर्पित, ऊर्जावान नेतृत्व के धनी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ तथा सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है।@DrMohanYadav51
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 25, 2026
उत्तरप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.'
मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी, आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। @DrMohanYadav51 pic.twitter.com/jOAi4JKnlL
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) March 25, 2026
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोशल मीडिया पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'मध्यप्रदेश के ऊर्जावान एवं कर्मठ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं. राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के आपके सभी संकल्प सिद्ध हों. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं.'
मध्यप्रदेश के ऊर्जावान एवं कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान @DrMohanYadav51 जी, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएँ।
राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के आपके सभी संकल्प सिद्ध हों। बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ।
— Manohar Lal (@mlkhattar) March 25, 2026
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. प्रभु बदरी विशाल से आपके सुखद, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं.'
मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
प्रभु बदरी विशाल से आपके सुखद, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। pic.twitter.com/XdjDnzYFjg
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 25, 2026
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.'
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ।@DrMohanYadav51
— Nitin Nabin (@NitinNabin) March 25, 2026
जन्मदिन पर सीएम मोहन यादव का पर्यावरण संदेश
मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 उन्जैन में हुआ था. मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत मोहन यादव पेशे से वकील हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं. जन्मदिन के मौके पर सीएम मोहन यादव रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बामनेर नदी में एक दर्जन कछुए छोड़ेंगे. इसी के साथ ही मोहन यादव टाइगर रिजर्व में चीतों के पुनर्वास में मदद के लिए एक 'सॉफ्ट-रिलीज बोमा' का शिलान्यास भी करेंगे.