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61 साल के हुए CM मोहन यादव, PM मोदी-गृहमंत्री अमित शाह ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, जानें किसने क्या कहा?

Mohan Yadav Birthday: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित कई हस्तियों ने बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:10 AM IST
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61 साल के हुए CM मोहन यादव, PM मोदी-गृहमंत्री अमित शाह ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, जानें किसने क्या कहा?

Mohan Yadav Birthday: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज (25 मार्च) जन्म दिवस है और वो 61 साल के हो गए हैं. इस अवसर पर देश और प्रदेश से जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित कई हस्तियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. शुभकामना संदेशों में उनके सरल स्वभाव, कर्मठ कार्यशैली और जनहित के प्रति समर्पण की विशेष सराहना की गई. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. वे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने वाली कई महत्वपूर्ण पहलों में अग्रणी हैं. उनके दीर्घायु, स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करते हैं.'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास और जनकल्याण के नए आयाम छू रहा है. प्रभु महाकाल आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें.'

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं. ईश्वर से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ और प्रफुल्लित जीवन की कामना करता हूं.'

उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं.'

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा, 'मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.' 

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 'मध्यप्रदेश के ऊर्जावान एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक एवं अनंत शुभकामनाएं. प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु आपका समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता निरंतर जनमानुष को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है. कामना है कि आप इसी संकल्प के साथ मध्यप्रदेश को नई ऊंचाइयों पर अग्रसर करते रहें. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामना करता हूं.'

राष्ट्र की सेवा में समर्पित मुख्यमंत्री

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को हार्दिक जन्मदिन की शुभकामनाएं. कामना है कि आपका नेतृत्व राज्य को निरंतर प्रगति, समृद्धि और समावेशी विकास की ओर मार्गदर्शन करता रहे. आपको अच्छा स्वास्थ्य, असीम शक्ति तथा राष्ट्र की सेवा में समर्पित और भी कई वर्षों की शुभकामनाएं.'

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. महाकाल की कृपा से आप सदैव ऊर्जावान और जनसेवा के प्रति समर्पित रहें. आपके नेतृत्व में मध्यप्रदेश प्रगति, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करता रहे, इसी शुभेच्छा के साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना है.'

सभी संकल्पों के सिद्ध होने की कामना

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'जनसेवा को समर्पित, ऊर्जावान नेतृत्व के धनी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ तथा सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है.'

उत्तरप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.'

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोशल मीडिया पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'मध्यप्रदेश के ऊर्जावान एवं कर्मठ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं. राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के आपके सभी संकल्प सिद्ध हों. बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं.'

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. प्रभु बदरी विशाल से आपके सुखद, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं.'

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.'

जन्मदिन पर सीएम मोहन यादव का पर्यावरण संदेश

मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 उन्जैन में हुआ था. मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत मोहन यादव पेशे से वकील हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं. जन्मदिन के मौके पर सीएम मोहन यादव रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बामनेर नदी में एक दर्जन कछुए छोड़ेंगे. इसी के साथ ही मोहन यादव टाइगर रिजर्व में चीतों के पुनर्वास में मदद के लिए एक 'सॉफ्ट-रिलीज बोमा' का शिलान्यास भी करेंगे.

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