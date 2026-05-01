बरगी डैम हादसे वाली जगह पहुंचे सीएम, घटना का लिया जायजा, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात

CM Mohan Yadav Reached Jabalpur: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जबलपुर हादसे वाली जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने सेना के अधिकारियों से भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि बरगी डैम पर दुखद हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 लोगों को बचाया जा चुका है.

सीएम ने आगे बताया कि यहां जल जीवन मिशन का काम चल रहा है और स्थानीय लोगों ने भी राहत-बचाव कार्य में मदद की. उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पर्यटन मंत्री को भेजा गया था और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मौके पर पहुंचे हैं. अच्छे कुशल गोताखोरों को बुलाया गया है और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. टीम ने तेजी से लोगों को बचाने का काम किया और तत्काल राहत पहुंचाई गई. साथ ही, बचाव में मदद करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा. वहीं उन्होंने कहा कि हादसे की जांच भी की जाएगी. इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है.

पीड़ितों से भी की मुलाकात

इससे पहले सीएम मोहन यादव ने बरगी डैम क्रूज हादसे के पीड़ितों से मुलाकात भी की. मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम ने सिविल लाइन मे रहने वाले पीड़ित सैयद हजरत के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया. इसके अलावा, सीएम दरहाई इलाके में भी मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए जाएंगे. इतना ही नहीं हादसे से जुड़े हालात की जानकारी लेंगे. साथ ही वे घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की समीक्षा करेंगे.



कब-कैसे हुआ था हादसा ?

बता दें कि जबलपुर के बरगी डैम में गुरुवार की शाम को लगभग 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज तेज आंधी के चलते नर्मदा नदी में पलट गया. बताया जा रहा है कि क्रूज में 40-45 पर्यटक सवार थे. मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 28 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. ऐसे में यहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है.

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इस हादसे में जो जनहानि हुई है, वह अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 30, 2026

सीएम ने मदद का किया ऐलान

इस हादसे पर सीएम मोहन यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया. उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि 'इस हादसे में जो जनहानि हुई है, वह अत्यंत पीड़ादायक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

The loss of lives due to the capsizing of a boat in Jabalpur, Madhya Pradesh, is extremely painful. I extend my condolences to those who have lost their loved ones in this tragic mishap. Praying for the speedy recovery of the injured. The local administration is assisting those… — PMO India (@PMOIndia) May 1, 2026

पीएम ने भी जताया दुख

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया. उन्होंने हादसे में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है. पीएम मोदी ने प्रभावितों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है. घोषणा के मुताबिक, जबलपुर के बरगी बांध क्षेत्र में हुई इस नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा. वहीं, इस हादसे में घायल हुए व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी.

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