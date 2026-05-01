Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3200482
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बरगी डैम हादसे वाली जगह पहुंचे सीएम, घटना का लिया जायजा, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात

Jabalpur CM News: एमपी सीएम मोहन यादव जबलपुर के बरगी डैम हादसे वाली जगह पर पहुंचे. जहां पर उन्होंने घटना का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों से बातचीत भी की. इससे पहले सीएम मोहन यादव ने हादसे में पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 01, 2026, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Mohan Yadav Reached Jabalpur
CM Mohan Yadav Reached Jabalpur

CM Mohan Yadav Reached Jabalpur: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जबलपुर हादसे वाली जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने सेना के अधिकारियों से भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि बरगी डैम पर दुखद हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 लोगों को बचाया जा चुका है.

सीएम ने आगे बताया कि यहां जल जीवन मिशन का काम चल रहा है और स्थानीय लोगों ने भी राहत-बचाव कार्य में मदद की. उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पर्यटन मंत्री को भेजा गया था और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मौके पर पहुंचे हैं. अच्छे कुशल गोताखोरों को बुलाया गया है और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. टीम ने तेजी से लोगों को बचाने का काम किया और तत्काल राहत पहुंचाई गई. साथ ही, बचाव में मदद करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा. वहीं उन्होंने कहा कि हादसे की जांच भी की जाएगी. इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है.

पीड़ितों से भी की मुलाकात 
इससे पहले सीएम मोहन यादव ने बरगी डैम क्रूज हादसे के पीड़ितों से मुलाकात भी की. मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम ने सिविल लाइन मे रहने वाले पीड़ित सैयद हजरत के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया. इसके अलावा, सीएम दरहाई इलाके में भी मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए जाएंगे. इतना ही नहीं हादसे से जुड़े हालात की जानकारी लेंगे. साथ ही वे घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की समीक्षा करेंगे.
fallback
कब-कैसे हुआ था हादसा ?
बता दें कि जबलपुर के बरगी डैम में गुरुवार की शाम को लगभग 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज तेज आंधी के चलते नर्मदा नदी में पलट गया. बताया जा रहा है कि क्रूज में 40-45 पर्यटक सवार थे. मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 28 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. ऐसे में यहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ने मदद का किया ऐलान
इस हादसे पर सीएम मोहन यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया. उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि 'इस हादसे में जो जनहानि हुई है, वह अत्यंत पीड़ादायक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

पीएम ने भी जताया दुख
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया. उन्होंने हादसे में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है. पीएम मोदी ने प्रभावितों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है. घोषणा के मुताबिक, जबलपुर के बरगी बांध क्षेत्र में हुई इस नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा. वहीं, इस हादसे में घायल हुए व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी. 

ये भी पढ़ेंः 4 साल के मासूम को लाइफ जैकेट में समेटे रही मां, पर सांसें उखड़ गईं; जबलपुर क्रूज हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर

ये भी पढ़ेंः भाई, मां और नानी को खोया…जबलपुर हादसे में बच्ची ने रोते हुए सुनाई आंखों देखी कहानी

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jabalpur news

Trending news

betul news
शहर की पहचान बनेगा जय स्तम्भ, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के बलिदान की दिलाएगा याद
Chief Minister Kanya Vivah Yojana
न घोड़ा, न बग्घी...सतना में जब ई-रिक्शे पर निकली 104 दूल्हों की बारात...
jabalpur news
बरगी डैम हादसे वाली जगह पहुंचे सीएम, घटना का लिया जायजा, पीड़ित परिवारों से भी मिले
jabalpur news
भाई, मां और नानी को खोया…जबलपुर हादसे में बच्ची ने रोते हुए सुनाई आंखों देखी कहानी
mp live news
MP Live News: जबलपुर में क्रूज डूबा, आर्मी ने संभाला मोर्चा, पढ़िए 1 मई की बड़ी खबरें
ratlam news
टिकट नहीं तो सफर नहीं! रतलाम मंडल की सख्ती से हड़कंप, 2200 यात्रियों से वसूले 16 लाख
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने शुरू की किसान हेल्पलाइन 155253, कहा- अन्नदाता के हित में हुई अहम पहल
aagar malwa news
प्रशासन की नाक के नीचे 'घोटाला'! बिना अनुमति चल रहे पैरेलल खरीदी केंद्र का खुलासा
Jabalpur hindi news
जबलपुर में मथुरा जैसा बड़ा हादसा, क्रूज डूबने से 6 पर्यटकों की मौत, CM ने जताया दुख
Latest Ujjain News
उज्जैन के कथावाचक को सर तन से जुदा की धमकी, लव जिहाद के खिलाफ दिए बयान से बढ़ा विवाद