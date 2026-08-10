बोल कांवड़िया, बोल बम... कांवड़ यात्रा में पैदल चले CM मोहन यादव, कांवड़ियों पर बरसाए फूल और बजाया डमरू

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सावन मास के पवित्र सोमवार के अवसर पर मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में भक्ति और आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. जबलपुर के रांझी में निकाली गई भव्य 'संस्कार कांवड़ यात्रा' में उस वक्त उत्साह दोगुना हो गया, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे. 'बोल कांवड़िया, बोल बम' और 'जय भोलेनाथ' के गूंजते जयकारों के बीच मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया, बल्कि खुद भी कांवड़ उठाकर श्रद्धालुओं के साथ पैदल चले. यात्रा के दौरान उन्होंने उत्साह से डमरू भी बजाया और कांवड़ियों का हौसला बढ़ाया.
कांवड़ यात्रियों को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति हमें आत्म-अनुशासन और उल्लास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है. उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रदेश में सनातन संस्कृति को मजबूत करने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और देवस्थानों के कायाकल्प के साथ-साथ श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.
सबको मिल रहा मां नर्मदा का आशीर्वाद: सीएम
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज सावन मास का पवित्र सोमवार है. आज मां नर्मदा का आशीर्वाद सबको मिल रहा है. भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए कांवड़िये मां नर्मदा का जल लेकर जा रहे हैं. कांवड़ियों का सैलाब समुद्र की लहर के समान दिखाई दे रहा है. जहां तक नजर जा रही है, वहां तक कांवड़िये ही कांवड़िये दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कह कि ये कांवड़िये अपनी साधना-भक्ति-संकल्प लेकर मां नर्मदा का जल लेकर निकले हैं. मां नर्मदा भी अपने भक्तों के साथ जल के रूप में इस यात्रा में शामिल हैं.
धर्म के लिए सबकुछ कर रही सरकार: मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांवड़ यात्रा तो बहुत देखीं, लेकिन इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा में पहली बार देख रहा हूं. यह पवित्र महीना सावन भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना है. यह कांवड़िये दादा गुरु के नेतृत्व में पूरे भक्ति भाव के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के कार्य कर रही है. हमारी सरकार एक तरफ इन कांवड़ यात्रियों को पूरी सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है, दो दूसरी तरफ देव स्थानों को भी सुविधायुक्त कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत की जड़ों में सनातन संस्कृति है. सनातन संस्कृति आत्म अनुशासन, प्रगति और उल्लास का मार्ग प्रशस्त करती है. सनातन संस्कृति जीवन की चुनौतियों से संघर्ष करना सिखाती है.
जीवन का मर्म केवल खाना-पीना नहीं: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज इस यात्रा में शामिल संत ये संदेश भी देते हैं कि जीवन में खाने-पीने के बजाए, पवित्र मार्ग पर चल कर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है. दादा गुरु ने जीवन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जल के आधार पर भी जीवन गुजारा जा सकता है. दादा गुरु नर्मदा के जल के भरोसे जीवन को चलायमान किए हुए हैं. उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे. नर्मदा के कण-कण में शंकर है. मैं इस यात्रा के लिए सभी को बधाई देता हूं.