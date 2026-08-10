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बोल कांवड़िया, बोल बम... कांवड़ यात्रा में पैदल चले CM मोहन यादव, कांवड़ियों पर बरसाए फूल और बजाया डमरू

मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में जब 'बोल कांवड़िया, बोल बम...' का जयकारा गूंजा तो भक्तों का रोम-रोम रोमांचित हो उठा. भक्त ढोल-नगाड़ों की थाप पर झूम उठे. लगातार बजते ढोल-नगाड़ों ने माहौल को और उत्साह से भर दिया.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 10, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:35 PM IST
बोल कांवड़िया, बोल बम... कांवड़ यात्रा में पैदल चले CM मोहन यादव, कांवड़ियों पर बरसाए फूल और बजाया डमरू

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