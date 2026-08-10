बोल कांवड़िया, बोल बम... कांवड़ यात्रा में पैदल चले CM मोहन यादव, कांवड़ियों पर बरसाए फूल और बजाया डमरू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांवड़ यात्रा तो बहुत देखीं, लेकिन इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा में पहली बार देख रहा हूं. यह पवित्र महीना सावन भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना है. यह कांवड़िये दादा गुरु के नेतृत्व में पूरे भक्ति भाव के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के कार्य कर रही है. हमारी सरकार एक तरफ इन कांवड़ यात्रियों को पूरी सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है, दो दूसरी तरफ देव स्थानों को भी सुविधायुक्त कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत की जड़ों में सनातन संस्कृति है. सनातन संस्कृति आत्म अनुशासन, प्रगति और उल्लास का मार्ग प्रशस्त करती है. सनातन संस्कृति जीवन की चुनौतियों से संघर्ष करना सिखाती है.