CM मोहन यादव एक क्लिक में ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़ रुपये, इन लोगों को होगा सीधा फायदा

MP News: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एमएसएमई सम्मेलन 2025 में शामिल होंगे, जहां वे प्रदेश के 48 जिलों की 700 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को धनराशि ट्रांसफर करेंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:48 AM IST
Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज एमएसएमई सम्मेलन 2025 में शामिल होंगे. जहां वे सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 48 जिलों की 700 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को ₹200 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि ट्रांसफर करेंगे. इसके साथ ही प्रदेश के 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स को 1 करोड़ से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री इस अवसर पर ₹113.78 करोड़ की लागत से बनने वाले तीन नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगे.

एक क्लिक में ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़ रुपए
दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, MSME समिट 2025 में शामिल होंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री 48 जिलों की 700 से अधिक MSME इकाइयों को एक क्लिक के माध्यम से ₹200 करोड़ से अधिक के अनुदान राशि ट्रांसफर करेंगे. इसके अलावा राज्य के 80 से अधिक स्टार्टअप्स को ₹1 करोड़ से अधिक की सहायता राशि भी वितरित की जाएगी.

बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव 113.78 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले तीन नए औद्योगिक क्षेत्रों का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे. वहीं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 14 तारीख को भोपाल में पांचवां राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह और कार्यशाला ‘स्वच्छता समग्र’ का आयोजन किया जाएगा.

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आज का दिन बैठकों और महत्वपूर्ण आयोजनों से भरा रहेगा. वह सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और अभ्युदय मध्य प्रदेश के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वह राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की बैठक लेंगे. दोपहर में 3:00 बजे, मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयीन विषयों सहित कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा के नवीन पाठ्यक्रमों को शामिल करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. शाम को वह MSME सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए होटल ताज पहुंचेंगे.

 

cm mohan yadavmp news

