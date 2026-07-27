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किसानों के लिए खुशखबरी! खातों में आने वाले हैं पैसे, CM मोहन यादव जारी करेंगे किसान कल्याण योजना की राशि

Kisan Kalyan Yojana: आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा दिन है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के तहत राशि जारी करेंगे. किसान कई महीनों से इस धनराशि का इंतजार कर रहे थे.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 27, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:31 AM IST
किसानों के लिए खुशखबरी! खातों में आने वाले हैं पैसे, CM मोहन यादव जारी करेंगे किसान कल्याण योजना की राशि

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

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