किसानों के लिए खुशखबरी! खातों में आने वाले हैं पैसे, CM मोहन यादव जारी करेंगे किसान कल्याण योजना की राशि

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मध्यप्रदेश सरकार आज प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में ₹3300 करोड़ से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे. यह आर्थिक सहायता किसानों को खेती के विभिन्न कार्यों, बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सीधे किसानों से संवाद करेंगे और उनकी चिंताओं और सुझावों को सुनेंगे. साथ ही वे खेती की आधुनिक तकनीकों, नए उपकरणों और खेती के नए तरीकों को दिखाने वाली कृषि प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे. इस कार्यक्रम का मकसद किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से जोड़ना और खेती को ज्यादा मुनाफे वाला बनाना है.
आज CM मोहन जारी करेंगे किसान कल्याण योजना की राशि
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त पिछले वर्ष 14 अगस्त को किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी. इसके बाद से किसान लगातार 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे और जानना चाहते थे कि यह राशि कब मिलेगी. पिछले साल पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने के कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि भी ट्रांसफर कर दी गई थी. अब किसानों का इंतजार खत्म हो गया है. आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे और पात्र किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी.
₹6,000 की आर्थिक सहायता
राज्य सरकार 'किसान कल्याण योजना' को किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल बताती है. समय-समय पर मिलने वाली यह मदद खेती की लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी. सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है. इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.
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