संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे पैसे, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपए
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2914368
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे पैसे, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपए

Sambal Yojana: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज संबल योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे. यह कार्यक्रम भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित होगा, जिसमें कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे पैसे, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपए

Sambal Yojana Government Scheme: मध्य प्रदेश में संबल योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है. सीएम मोहन यादव आज मंत्रालय में संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के 7953 मामलों में सिंगल क्लिक से लाभार्थियों के खातों में 175 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे. यह कार्यक्रम भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित होगा, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि संबल योजना मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के लिए एक खास योजना है. इस योजना के तहत किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर परिजनों को आर्थिक मदद दी जाती है.

यह भी पढ़ें: त्योहारों में सफर की टेंशन खत्म, रीवा और महू के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम

संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी
दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में संबल योजना के अंतर्गत 7953 प्रकरणों में 175 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण करेंगे. इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि संबल योजना के अंतर्गत शुरुआत से लेकर आज तक 7 लाख 60 हज़ार 866 प्रकरणों में 7046 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ वितरित किए जा चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: MP में 14 IAS अधिकारियों का तबादला, जबलपुर इंदौर समेत इन जिलों के बदले कलेक्टर,देखिए

संबल योजना क्या है?
संबल योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संकट की घड़ी में वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपये और सामान्य मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा, यदि श्रमिक को स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो भी उसे योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

cm mohan yadavmp news

Trending news

cm mohan yadav
संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपए
mp news
त्योहारों में सफर की टेंशन खत्म, रीवा और महू के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम
MP IAS transfer list
MP में 14 IAS अधिकारियों का तबादला, जबलपुर इंदौर समेत इन जिलों के बदले कलेक्टर,देखिए
bhopal news
भोपाल में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव! हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, तनाव का माहौल
PM Modi Dhar visit
PM के बर्थडे पर MP को 'मोदी की गारंटी', रोजगार देने वाले पार्क का करेंगे शिलान्यास
mp news
MP में AI का अजब गजब कमाल! बछड़े नहीं अब गाय देंगी सिर्फ बछिया, जानिए कैसे
durg news
दुर्ग में झंडा विवाद, BJYM अध्यक्ष ने आर्मी जवान के घर फहराया भगवा; पुलिसकर्मी अटैच
Ujjain Car Accident
शिप्रा नदी कार हादसा, थाना प्रभारी के बाद SI का मिला शव; महिला आरक्षक अभी भी लापता
MP IPS Transfers
MP में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 20 IPS इधर से उधर, इन जिलों के बदले एसपी, देखिए
indore news
24 घंटे मिलेगा आसमान में घूमने का मौका, इंदौर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी नई सुविधा
;