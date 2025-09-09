संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे पैसे, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपए

Sambal Yojana Government Scheme: मध्य प्रदेश में संबल योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है. सीएम मोहन यादव आज मंत्रालय में संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के 7953 मामलों में सिंगल क्लिक से लाभार्थियों के खातों में 175 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे. यह कार्यक्रम भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित होगा, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि संबल योजना मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के लिए एक खास योजना है. इस योजना के तहत किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर परिजनों को आर्थिक मदद दी जाती है.

संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में संबल योजना के अंतर्गत 7953 प्रकरणों में 175 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण करेंगे. इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि संबल योजना के अंतर्गत शुरुआत से लेकर आज तक 7 लाख 60 हज़ार 866 प्रकरणों में 7046 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ वितरित किए जा चुके हैं.

संबल योजना क्या है?

संबल योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संकट की घड़ी में वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपये और सामान्य मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा, यदि श्रमिक को स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो भी उसे योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है.

