CM मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल, वैश्विक मंच पर देंगे निवेश और नीति की जानकारी

CM Mohan Yadav in World Economic Forum: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम (WEF) में प्रदेश की निवेश, नीति और उपलब्ध निवेश अवसरों को बताएंगे. इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ एमओयू साइन करेंगे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:40 AM IST
CM Mohan Yadav in World Economic Forum: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज (21 जनवरी) दावोस में वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम (WEF) में शामिल होंगे. सीएम मोहन यादव वैश्विक मंच पर प्रदेश की निवेश, नीति और उपलब्ध निवेश अवसरों को बताएंगे. मुख्यमंत्री औद्योगिक निवेश, उन्नत तकनीक, पर्यटन, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और रक्षा उत्पादन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में राज्य की तैयारियों, नीतिगत स्पष्टता और दीर्घकालिक विकास के विजन की विस्तार से जानकारी देंगे. इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ एमओयू होंगे.

रोजगार सृजन के नए अवसर खुलेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग जगत के साथ राउंड टेबल चर्चाएं, नेटवर्किंग मीटिंग और वैश्विक राजनीतिक प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. दावोस का दौरा मध्यप्रदेश को निवेश, तकनीक और वैश्विक सहयोग के माध्यम से भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार करने की दिशा में निर्णायक पहल सिद्ध होगा. यह दौरा राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार सृजन के नए अवसर खोलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. दावोस रवाना होने से पहले सीएम मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में हम हर फोरम पर जाएंगे. हमें बेहतर तकनीक को लागू करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करना होगा. उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे राज्य में निवेश आए, रोजगार के ज्यादा मौके बनें, हमारे प्रोडक्ट सही बाजारों तक पहुंचें और राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध हो.

विकास भी, विरासत भी...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश ने पर्यटन को समावेशी और सतत विकास के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया है. इसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में प्रदेश में 13.30 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है, जो मध्यप्रदेश के प्रति बढ़ते राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है.

आध्यात्मिक पर्यटन मध्यप्रदेश की प्रमुख पहचान के रूप में स्थापित हुआ है. उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में 6.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है. इसके साथ ही खजुराहो, सांची, ओरछा, महेश्वर, अमरकंटक और चित्रकूट जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देश-विदेश के पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र बने हुए हैं.

Mohan Yadav Madhya Pradesh World Economic Forum 2026

