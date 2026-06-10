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CM मोहन यादव का ब्लॉग- PM नरेंद्र मोदी ने लिखा नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय

भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी का लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. लगातार 3 बार सत्ता में आना मोदी की कार्यप्रणाली, सभी को साथ लेकर चलना और देश को सुरक्षा देने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही उनकी विशेषता रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 10, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:00 AM IST
CM मोहन यादव का ब्लॉग- PM नरेंद्र मोदी ने लिखा नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय

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