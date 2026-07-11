सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, MP में मिलेगा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड

MP में मिलेगा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक सोच, नवाचार और सामाजिक सरोकारों के साथ काम करने वाले युवा आज समाज में परिवर्तन के सशक्त वाहक बन रहे हैं और उनके योगदान को सम्मानित किया जाना आवश्यक है. कार्यक्रम में इंदौर, उज्जैन, धार सहित मालवा-निमाड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के अनेक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्ल्यूएंसर्स ने भाग लिया.



उत्कृष्ट डिजिटल क्रिएटर्स होंगे सम्मानित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं के साथ राष्ट्र-निर्माण, सकारात्मक बदलाव लाने और जन-जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज को दिशा देने के प्रभावी माध्यम बन गए हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज के युवा न केवल कंटेंट बना रहे हैं, बल्कि विचारों को आकार दे रहे हैं, समाज को एकजुट कर रहे हैं और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं.