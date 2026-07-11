सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, MP में मिलेगा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश यूथ कॉन्क्लेव-2026' में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से संवाद किया. उन्होंने युवाओं के उत्थान और जन-जागरूकता लाने में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के योगदान की सराहना की. इस मौके पर उन्होंने राज्य के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 'डिजिटल कंटेंट अवार्ड्स' शुरू करने की भी घोषणा की.
MP में मिलेगा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक सोच, नवाचार और सामाजिक सरोकारों के साथ काम करने वाले युवा आज समाज में परिवर्तन के सशक्त वाहक बन रहे हैं और उनके योगदान को सम्मानित किया जाना आवश्यक है. कार्यक्रम में इंदौर, उज्जैन, धार सहित मालवा-निमाड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के अनेक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्ल्यूएंसर्स ने भाग लिया.
उत्कृष्ट डिजिटल क्रिएटर्स होंगे सम्मानित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं के साथ राष्ट्र-निर्माण, सकारात्मक बदलाव लाने और जन-जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज को दिशा देने के प्रभावी माध्यम बन गए हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज के युवा न केवल कंटेंट बना रहे हैं, बल्कि विचारों को आकार दे रहे हैं, समाज को एकजुट कर रहे हैं और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं.
सकारात्मक कंटेंट बनाने वालों को मिलेगा सरकारी सम्मान
मुख्यमंत्री मोहन ने आगे कहा कि युवा सकारात्मक और जिम्मेदार डिजिटल कंटेंट के जरिए समाज में रचनात्मक बदलाव ला सकते हैं. राज्य सरकार डिजिटल क्षेत्र में इनोवेशन, क्रिएटिविटी और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी मकसद से डिजिटल क्रिएटर्स के बेहतरीन काम को सम्मान देने के लिए 'डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड' शुरू किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और राज्य में उच्च-गुणवत्ता वाले डिजिटल कंटेंट के निर्माण को बढ़ावा देना है. कार्यक्रम के दौरान, युवाओं ने उनके साथ अपने अनुभव भी साझा किए.
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