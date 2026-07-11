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सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, MP में मिलेगा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित 'मध्य प्रदेश यूथ कॉन्क्लेव-2026' में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सकारात्मक विषयों और सामाजिक कार्यों से जुड़े बेहतरीन काम करने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को 'डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड' से सम्मानित करेगी.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 11, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:46 PM IST
सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, MP में मिलेगा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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