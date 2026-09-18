/जनजातीय नायकों पर फिल्में बनाएं, सरकार करेगी पूरा सहयोग... राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे विरोधी सदैव समाज के वोट तो पाते रहे, लेकिन लगातार झूठ बोलते रहे. उन्हें आदिवासी जननायकों को पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने दिया. कांग्रेस और उनकी सरकार लंबे समय तक रही, लेकिन इस समाज से कोई राष्ट्रपति नहीं बनाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का प्रेसिडेंट बनाया. यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है. छत्तीसगढ़ में जनजातीय नेता विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं. हमारी सरकार रानी दुर्गावती लोक का निर्माण करेगी. निमाड़ के जनजातीय नायक क्रांतिसूर्य टंट्या मामा के नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है. बुंदेलखंड के सागर में भी रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है. प्रदेश के गौरवशाली अतीत को सबके सामने लाना राज्य सरकार का दायित्व है. सरकार जनजातीय महापुरुषों और बलिदानियों के जीवन पर फिल्म तैयार करने सहित सभी योजना में पूरा सहयोग करेगी.