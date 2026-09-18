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जनजातीय नायकों पर फिल्में बनाएं, सरकार करेगी पूरा सहयोग... राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 सितंबर को जबलपुर में आयोजित जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के गौरवशाली अतीत को सबके सामने लाना राज्य सरकार का दायित्व है. सरकार जनजातीय महापुरुषों और बलिदानियों के जीवन पर फिल्म तैयार करने सहित सभी योजना में पूरा सहयोग करेगी.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 18, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 05:00 PM IST
जनजातीय नायकों पर फिल्में बनाएं, सरकार करेगी पूरा सहयोग... राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

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