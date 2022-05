शिवराज 'मामा' का संकल्प, 'कोविड बाल सेवा' योजना ने बदली बच्चों की किस्मत

भारतीय संस्कृति में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है. बच्चे जात-पात और ऊँच-नींच से परे होते हैं, इसलिए उनके चेहरे पर तेज होता है. बदलते समय के साथ बच्चों के पालन-पोषण के तरीकों में भी काफी बदलाव आया है.