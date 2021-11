CM Shivraj ने कमिश्नर-कलेक्टर्स को दिया 'मंत्र', इन 'खास' अपराधों पर नजर रखने के दिए निर्देश

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स और कलेक्टर्स के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक की. इस दौरान सीएम शिवराज का जोर साइबर क्राइम की रोकथाम और उसके बढ़ते खतरे पर रहा. सीएम ने अधिकारियों को साइबर सुरक्षा को लेकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं. सीएम शिवराज ने कहा कि साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर हमें प्रो एक्टिव रहना चाहिए.

क्या बोले सीएम शिवराज

बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों पर रोक महत्वपूर्ण हो गई है. हम साइबर अपराध रोकने में पीछे ना रहें, इसकी पूरी तैयारी की जाए. सीएम ने डीजीपी से साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर रोडमैप बनाकर देने और इसे लेकर प्रो एक्टिव रहने के निर्देश दिए.

स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया. स्मार्ट पुलिसिंग से उनका मतलब S - Strict and Sensitive (कठोर एवं संवेदनशील), M - Modern and Mobile (आधुनिक एवं गतिशील), A - Alert & Accountable (सजग एवं उत्तरदायी), R - Reliable and Responsive (विश्वसनीय एवं अनुक्रियाशील), T - Tech-Expert and well Trained (तकनीक दक्ष एवं कुशल प्रशिक्षित) से है.

सीएम ने अधिकारियों से राष्ट्रीय काउंटर ड्रोन नीति पर भी चर्चा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हम प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार तैयारी करें.'