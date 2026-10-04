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CM यूथ कॉन्क्लेव-2026: 20000 युवाओं से सीधा संवाद करेंगे सीएम मोहन, रोजगार-उद्यमिता पर होगा फोकस

CM यूथ कॉन्क्लेव-2026 में मुख्यमंत्री मोहन यादव 20 हजार युवाओं से सीधा संवाद करेंगे. कार्यक्रम में रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार और उभरती तकनीकों पर चर्चा होगी. जुबिन नौटियाल और कबीर कैफे की प्रस्तुतियां भी खास आकर्षण रहेंगी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Oct 04, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:52 PM IST
CM यूथ कॉन्क्लेव-2026: 20000 युवाओं से सीधा संवाद करेंगे सीएम मोहन, रोजगार-उद्यमिता पर होगा फोकस
Image Credit: ZEE MEDIA

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