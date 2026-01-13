Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3073618
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड के निदेशक दीपक गुप्ता को 3 साल की सजा, कोयला घोटाले में कोर्ट ने ठहराया दोषी, लगाया जुर्माना

MP News-मध्यप्रदेश के रावनवारा नॉर्थ कोल ब्लॉक आवंटन मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए विशेष सीबीआई अदालत ने एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड और इसके निदेशक दीपक गुप्ता सहित अन्य आरोपियों को धोखाधड़ी का दोषी पाया है. अदालत ने निदेशक दीपक गुप्ता को 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही दो अन्य अधिकारियों को भी कैद और अर्थदंड की सजा दी गई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड के निदेशक दीपक गुप्ता को 3 साल की सजा, कोयला घोटाले में कोर्ट ने ठहराया दोषी, लगाया जुर्माना

MP Coal Block Allocation Scam-मध्यप्रदेश के रावनवारा में कोल ब्लॉक आवंटन के दौरान हुई धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड (SKS Ispat & Power Ltd), इसके निदेशक दीपक गुप्ता और अन्य सहयोगियों को धोखाधड़ी का दोषी पाया है. यह कोल ब्लॉक घोटाले से जुड़े मामलों में 20वीं सजा है. यह पूरा मामला साल 2014 का है. 

3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना

स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए कंपनी के निदेशक दीपक गुप्ता को 3 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सत्य नारायण द्विवेदी को दो साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माना, जबकि अमृत सिंह को 1 साल की जेल और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है. वहीं दोषी पाई गई कंपनी एसकेएस इस्पात पर भी कोर्ट ने 50 लाख रुपए की जुर्माना लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी ने दी थी भ्रामक जानकारियां

यह पूरा मामला साल 2014 का है. सीबीआई ने 4 अगस्त 2014 को इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी. आरोप था कि कंपनी ने मध्यप्रदेश के रावनवारा नॉर्थ कोल ब्लॉक को हासिल करने के लिए आवेदन पत्र और फीडबैक फॉर्म में गलत और भ्रामक जानिकारियां दी थीं.

जांच में सामने आई धोखाधड़ी

जांच के दौरान सामने आया कि कंपनी ने अपनी आर्थिक मजबूती के बारे में झूठे आंकड़े पेश किए थे. कंपनी ने दावा किया था कि उसके पास पर्याप्त जमीन है, जो जांच में गलत पाया गया. कोल ब्लॉक पाने के लिए कंपनी ने फर्जी तरीके से पर्यावरण क्लीयरेंस संबंधी जानकारियां भी साझा की थीं.

कोर्ट ने सुनाई सजा
CBI के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि जांच के बाद, CBI ने 31 अगस्त, 2016 को आरोपी SKS इस्पात लिमिटेड (अब M/s SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड) के डायरेक्टर दीपक गुप्ता, सत्य नारायण द्विवेदी और अमृत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsCBI newsmp coal block scam

Trending news

mp news
शिवपुरी में सरेराह महिला और दो बच्चों का फिल्मी स्टाइल में अपहरण,वारदात CCTV में कैद
mp news
SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड के निदेशक दीपक गुप्ता को सजा, CBI कोर्ट ने ठहराया दोषी
chhattisgarh news
पति की शराब से तंग आकर गैर मर्द संग तेलंगाना भागी पत्नी, वापसी पर रखी अनोखी शर्त
Bhopal Literature Festival
भारत भवन में BLF पर बवाल, MCU कुलगुरू ने MP संस्कृति मंत्री को लिखा पत्र; उठाए सवाल
mp news
लापरवाही ने ली मासूम की जान, खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से 18 महीने के बच्चे की मौत
mp news
जबलपुर का 'ट्रैक्टर चोर' नटवरलाल, 75 किसानों को बनाया निशाना, किराए पर लेकर बेच दिए
Mohan Yadav
टीचर्स की बल्ले-बल्ले! मोहन सरकार का बड़ा तोहफा, 1.25 लाख शिक्षकों का बढ़ गई सैलरी
mp news
दिग्विजय सिंह नहीं जाएंगे राज्यसभा सीट, कहा-मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं
MP Crime News
चेतन बनकर हिंदू युवती के साथ होटल में रुका था अशरफ, ऑनलाइन पेमेंट ने खोल दी पोल
chhattisgarh news
बाल खींचकर जमीन पर पटका, फिर सिर पर किए बोतल से वार, प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की