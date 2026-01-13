SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड के निदेशक दीपक गुप्ता को 3 साल की सजा, कोयला घोटाले में कोर्ट ने ठहराया दोषी, लगाया जुर्माना

MP Coal Block Allocation Scam-मध्यप्रदेश के रावनवारा में कोल ब्लॉक आवंटन के दौरान हुई धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड (SKS Ispat & Power Ltd), इसके निदेशक दीपक गुप्ता और अन्य सहयोगियों को धोखाधड़ी का दोषी पाया है. यह कोल ब्लॉक घोटाले से जुड़े मामलों में 20वीं सजा है. यह पूरा मामला साल 2014 का है.

3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना

स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए कंपनी के निदेशक दीपक गुप्ता को 3 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सत्य नारायण द्विवेदी को दो साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माना, जबकि अमृत सिंह को 1 साल की जेल और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है. वहीं दोषी पाई गई कंपनी एसकेएस इस्पात पर भी कोर्ट ने 50 लाख रुपए की जुर्माना लगाया है.

कंपनी ने दी थी भ्रामक जानकारियां

यह पूरा मामला साल 2014 का है. सीबीआई ने 4 अगस्त 2014 को इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी. आरोप था कि कंपनी ने मध्यप्रदेश के रावनवारा नॉर्थ कोल ब्लॉक को हासिल करने के लिए आवेदन पत्र और फीडबैक फॉर्म में गलत और भ्रामक जानिकारियां दी थीं.

जांच में सामने आई धोखाधड़ी

जांच के दौरान सामने आया कि कंपनी ने अपनी आर्थिक मजबूती के बारे में झूठे आंकड़े पेश किए थे. कंपनी ने दावा किया था कि उसके पास पर्याप्त जमीन है, जो जांच में गलत पाया गया. कोल ब्लॉक पाने के लिए कंपनी ने फर्जी तरीके से पर्यावरण क्लीयरेंस संबंधी जानकारियां भी साझा की थीं.

कोर्ट ने सुनाई सजा

CBI के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि जांच के बाद, CBI ने 31 अगस्त, 2016 को आरोपी SKS इस्पात लिमिटेड (अब M/s SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड) के डायरेक्टर दीपक गुप्ता, सत्य नारायण द्विवेदी और अमृत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई.

