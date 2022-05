कॉलेज में एडमिशन को लेकर बदले ये अहम नियम, 17 मई से शुरू होंगे ऑनलाइन प्रवेश

प्रमोद शर्मा/भोपालः यदि आपने इस बार बारहवीं परीक्षा पास की है और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आपके काम की खबर है. कॉलेज में एडमिशन 17 मई से शुरू हो रहे हैं और इस बार कुछ जरूरी नियमों में बदलाव किया गया है. इस बार प्रवेश के लिए टीसी और माइग्रेशन जरुरी नहीं होगा.