/सोफिया कुरैशी मामले में माफी के बावजूद विजय शाह को राहत नहीं, SC में सुनवाई टली...राज्यपाल के फैसले का इंतजार

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ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान बताया गया कि इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारी से मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी.
राज्यपाल के फैसले का इंतजार
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने कोर्ट के सामने राज्य सरकार का पक्ष स्पष्ट किया. पुलिस ने बताया कि किसी जन-प्रतिनिधि या मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी तौर पर जरूरी मंज़ूरी की आवश्यकता होती है. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव और फाइल अभी राज्य के राज्यपाल के पास पेंडिंग है. पुलिस ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल कल तक फाइल पर मंजूरी दे देंगे या कोई निर्णय ले लेंगे, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.
मांफी मांगने के बाद भी नहीं मिली राहत
इस बीच, सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह के वकील ने बचाव पक्ष का पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि मंत्री शाह अपनी टिप्पणी के लिए पहले ही खेद जता चुके हैं और माफी मांग चुके हैं. इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए. गवर्नर की मंजूरी और कोर्ट के रुख के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मंत्री शाह के खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा या उन्हें राहत मिलेगी.
क्या था मामला?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक वीडियो सामने आया था, जिसमें विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना हुई थी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी शाह की इस टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई थी. वहीं 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को उनकी टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई थी. हालांकि बाद में शाह ने अफसोस जताया और कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति सम्मान व्यक्त किया और मांफी भी मांगी थी. अब राज्यपाल की मंजूरी और अदालत के रुख के बाद ही अब यह साफ हो पाएगा कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा या उन्हें राहत मिलेगी.
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