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सोफिया कुरैशी मामले में माफी के बावजूद विजय शाह को राहत नहीं, SC में सुनवाई टली...राज्यपाल के फैसले का इंतजार

Colonel Sophia Qureshi: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है. पुलिस ने बताया कि मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी पर सरकार का फैसला अभी भी गवर्नर के पास लंबित है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 31, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:48 PM IST
सोफिया कुरैशी मामले में माफी के बावजूद विजय शाह को राहत नहीं, SC में सुनवाई टली...राज्यपाल के फैसले का इंतजार

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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