'प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो, जांच तो मैं ही करूंगा', सतना के पुलिसकर्मी का सरपंच पति को धमकाते वीडियो वायरल

Satna News-सतना में एक पुलिसकर्मी ने महिला सरपंच के पति को धमकी दी है. इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें  कोटर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल सरपंच पति अनुराग सिंह को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं. महिला सरपंच ने पुलिसकर्मी की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, इसी से वह नाराज है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:11 PM IST
Satna Viral Video-मध्यप्रदेश के सतना जिले के कोटर थाने से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां पदस्थ एक पुलिसकर्मी, नरेश सिंह बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अकौना गांव की महिला सरपंच के पति अनुराग सिंह को खुलेआम चुनौती देते और धमकाते नजर आ रहे हैं. 

पहले जानिए क्या है मामला
दरअसल, अकौना पंचायत की महिला सरपंच श्रद्धा सिंह ने पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. सरपंच का आरोप है कि बघेल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ति कर रहे हैं. इसी शिकायत से नाराज होकर पुलिसकर्मी अब सरपंच परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा है. 

वीडियो आया सामने
वायरल वीडियो में नरेश सिंह बघेल बड़े की बेखौफ अंदाज में सरपंच पति अनुराग सिंह से कह रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन बहुत दूर है, भोपाल राजधानी है और वहां से यहां आने-जाने में बहुत समय लगता है. आप भले ही प्रधानमंत्री से मेरी शिकायत कर दो, लेकिन वह घूम-फिरकर वापस मेरे पस ही आएगी. अब आप ही बताओ, जब मुझे अपनी ही जांच खुद लिखनी होनी, तो क्या मैं अपने खिलाफ लिखूंगा. 

दबिश और प्रताड़ना के आरोप
महिला सरपंच श्रद्धा सिंह का कहना है कि पुलिसकर्मी की दबंगई यहीं नहीं रुकती. शिकायत दर्ज होन के बाद से पुलिस विवेचना के नाम पर रात-बेरात उनके घर दबिश दे रही है. उनका आरोप है कि नरेश सिंह बघेल ने पहले 25 लोगों को जेल जाने से बचाने का दावा किया था और अब उन पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे अपनी शिकायत वापस ले लें. 

जांच के आदेश
वीडियो वायरल होने और मामला तूल पकड़ने के बाद अब पुलिस महकमे में हलचल है. फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच उप निरीक्षक केदार प्रसाद वर्मा को सौंपी गई है. स्थानीय ग्रामीण और अन्य जनप्रतिनिधि अब इस पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि जनता का कानून पर भरोसा बना रहे.

