MP में लाड़ली बहनों के साथ छल? कांग्रेस का दावा 60 हजार करोड़ कर्ज के बाद भी लाखों बहनों के नाम काटे

Ladli Behna Yojna: मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय सरकार योजना लाडली बहना योजना के नाम पर कांग्रेस फिर बड़ा दावा कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बिना बताए लाखों बहनों के नाम लिस्ट से काट चुकी है. उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके हक की लड़ाई एमपी कांग्रेस लड़ेगी. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा बहनों के 1800 रुपए हर महीने चोरी हो रहे हैं. अभी तक 20 लाख बहनों के नाम काट दिए गए हैं. 2023 से योजना में पंजीयन नहीं हो रहा है. 25 से 30 लाख नई बहनें योजना का लाभ लेने के लिए तैयार हैं. बीजेपी की सरकार सामाजिक दायित्वों के निर्वहन यानि लाडली बहना योजना के नाम पर 60 से 70 हजार करोड़ साल का कर्ज ले रही है और बहनों को छल रही है.

कांग्रेस का बड़ा आरोप

जीतू पटवारी ने कहा कर्ज लेकर साल का 16000 करोड़ का वितरण बहनों में किया जा रहा है लेकिन 50 हजार करोड़ से ज्यादा का पैसा कहीं और जा रहा है. कांग्रेस पार्टी बहनों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट जाएगी. हम अपना राजनीतिक दायित्व निभाएंगे. जो घोषणाएं सरकार ने की और वो पूरी नहीं की, वो एक राजनीतिक अपराध है. हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये राजनीति विषय है. कुछ समय पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर आोरप लगाया था कि जनता को गुमराह करने के लिए योजना को लेकर कांग्रेस अफवाहें फैलाती है. बीजेपी के राज्य प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस के राज्य मीडिया प्रभारी मुकेश नायक के पोस्ट पर कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण और झूठ का पुलिंदा है. मुकेश नायक ने अप्रैल में 'लाडली बहना' योजना के पैसे आने में देरी को लेकर कहा था कि डर है कि राज्य की बीजेपी सरकार 'चुपके से योजना को बंद करने' की कोशिश कर रही है'.

VIDEO | Madhya Pradesh Congress President Jitendra Patwari (@jitupatwari) said that they are moving court to ensure benefits under Ladli Behna scheme.

He said, "Mohan Yadav said that benefits would be increased to Rs 3,000 to Ladli Behna scheme recipients... Names of 20 lakh…

