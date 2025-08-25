बैतूल में जन्मी सिर जुड़ी जुड़वा बच्चियां, 2011 केस की दिलाई याद; ऑस्ट्रेलिया से आए थे डॉक्टर

Betul News: बैतूल जिला अस्पताल में जन्मी सिर जुड़ी बच्चियों को देख कर लोगों को आज से 14 साल पहले की कहानी याद आ गई. ये कहानी उस दौर के मेडिकल साइंस में हुए विकास को दर्शाती है जिसकी उम्मीद पर लोग आज भी दुआ करते है. कहानी है जुड़वां बहनें आराधना और स्तुति की जिन्हें नई जिंदगी देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तीन डॉक्टरों को भी शामिल किया गया था. जन्म से जुड़ी स्तूती-आराधना को ऑपरेशन के तहत अलग करना आसान नहीं था लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने कर ही दिखाया.

क्या है स्तूती-आराधना की कहानी

कहानी की शुरूआत होती है 2 जुलाई 2011 से जहां ठीक आज से 14 साल पहले दो जुड़वा बहनों का जन्म हुआ था. दोनों बहनों का दिल और लिवर जुड़ा हुआ था. जन्म के ठीक एक साल बाद 20 जून 2012 को, 23 डॉक्टरों, 11 नर्सों की टीम ने एक लंबे सर्जरी को सफल किया. डॉक्टरों की टीम में ऑस्ट्रेलिया के तीन डॉक्टर भी शामिल थे. सर्जरी आसान नहीं थी लेकिन धरती पर भगवान स्वरुप डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस के इस अनोखे केस के सामने हार नहीं मानी.

14 साल की हुई स्तुति

आज स्तुति 14 साल की हो गई है. पूरी तरह से स्वस्थ और हसती खेलती हुई 9वीं कक्षा की छात्रा है. हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण आराधना ने सर्जरी के 15 दिन बाद ही अपना दम तोड़ दिया था. वो आज जिवित नहीं है.

डॉक्टरों ने बताया उस दिन क्या हुआ

जिस अस्पताल में स्तुति और आराधना की सर्जरी हुई वहां के डॉयरेक्टर ने बताया कि जुड़वा बहनों का केस उस समय के लिए बहुत ही अनोखा था. ऑपरेशन आसान नहीं था. जांच में पता चला कि बहनों को दो हार्ट मिले है दोनों एक ही पैकेट में थे. हमारी लिए ये बात अच्छी थी. लिवर खुद से बढ़ जाता है इसलिए लिवर को दो भाग में अलग किया गया. दो हॉर्ट होने के कारण सर्जरी संभंव हुई थी.

आराधना स्तुति की इस सफल सर्जरी को याद करते हुए बैतूल जिला अस्पताल में जन्मी जुड़वा बेटियों की भी जान बचाने पर चर्चा की गई. जुड़वा बेटियों की मां अनिता धुर्वे को उम्मीद है कि उनकी बेटियों को भी स्तुति की तरह नई जिंदगी मिलेगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बैतूल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका