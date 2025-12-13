ट्रेन में भिड़े वर्दी वाले! मुंबई GRP में पदस्थ होमगार्ड पर डिप्टी CTI से मारपीट का आरोप, नर्मदापुरम में ट्रेन से उतारा गया

Constable Beats Deputy CTI-बलिया से मुंबई जा रही कामायनी एक्सप्रेस में टिकट चेकिंग के दौरान बड़ा हंगामा हो गया. स्लीपर कोच में बिना टिकट यात्रा और जुर्माना न भरने को लेकर हुए विवाद में डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर (सीटीआई) और एक होमगार्ड के बीच जमकर मारपीट हो गई. इसी दौरान होमगार्ड ने डिप्टी सीटीआई पर मुक्कों से हमला कर दिया, जिससे उनके गाल से खून निकलने लगा. घटना शनिवार को रानी कमलापति और नर्मदापुरम स्टेशन के बीच हुई, जिससे ट्रेन में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

तीन यात्रियों के पास नहीं थे टिकट

डिप्टी सीटीआई राजेश कुमार ने बताया कि टिकट चेकिंग के दौरान चार यात्री मिले, जो मुंबई जा रहे थे. इनमें से एस-6 कोच में केवल एक ही टिकट नंबर 26 कन्फर्म था, जबकि बाकी तीन यात्रियों के पास कन्फर्म टिकट नहीं था. पूछताछ के दौरान आरोपी यात्री खुद को मुंबई जीआरपी में पदस्थ बताने लगा और जुर्माना भरने से इनकार करने लगा. जब बिना टिकट यात्रियों से फाइन भरने को कहा गया तो उन्होंने बदसलूकी शुरू कर दी.

डिप्टी सीटीआई आई चोटें

राजेश कुमार के अनुसार, विवाद बढ़ने पर आरोपी होमगार्ड ने उनसे झूमाझटकी की और उनका सामान भी छीन लिया. इसके बाद अचानक मुक्कों से हमला कर दिया. मारपीट में डिप्टी सीटीआई के चेहरे पर गंभीर चोट आई और गाल से खून बहने लगा. हालात बिगड़ने देख रेलवे टोल फ्री नंबर 139 पर कंट्रोल को सूचना दी गई.

होमगार्ड ने दोबारा की मारपीट

सूचना के बाद ट्रेन नर्मदापुरम स्टेशन पहुंची, जहां आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची. आरपीएफ की मदद से आरोपी होमगार्ड को ट्रेन से उतारकर जनरल कोच में जाने को कहा गया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भी विवाद शांत नहीं हुआ. आरोप है कि होमगार्ड ने दोबारा मारपीट की, जिससे डिप्टी सीटीआई का चश्मा भी टूट गया. इसके बाद आरोपी होमगार्ड को नर्मदापुरम स्टेशन पर और उसके पिता को इटारसी स्टेशन पर ट्रेन से उतार लिया गया.

मुंबई जा रहा था डिप्टी सीटीआई

मारपीट करने वाले यात्री की पहचान शिवम सिंह के रूप में हुई है, जो मुंबई के बोरिवली में होमगार्ड के पद पर पदस्थ है. वह अपने माता-पिता के साथ मुंबई जा रहा था. घटना के बाद डिप्टी सीटीआई और आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का मेडिकल परीक्षण कर उपचार किया गया.

पिता के साथ भी बदसलूकी

वहीं, आरोपी होमगार्ड शिवम सिंह ने अपने बचाव में कहा कि उसकी मां की सीट कन्फर्म थी और वह और उसके पिता चाकू टिकट पर यात्रा कर रहे थे. उनका आरोप है कि टीसी ने ऊंची आवाज में बात की और स्टेशन आने पर उसके पिता के साथ बदसलूकी की. इसी दौरान हाथापाई हुई, जिसमें चोटें आईं. जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

