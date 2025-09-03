'फिक्र न कर तेरा भाई वकील है' Jolly LLB 3 के गाने पर बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Jolly LLB 3 Movie Controversy​: फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज़ से पहले ही विवादों में घिर गई है. फिल्म के एक गाने को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि फिल्म के एक गाने में वकील (अक्षय कुमार और अरशद वारसी) वकील की पोशाक (गाउन) पहनकर नाचते नज़र आ रहे हैं. इतना ही नहीं, न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए मामू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह कृत्य वकील पेशे और उसकी गरिमा का अपमान है.

9 सितंबर को होगी सुनवाई

दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिल्म जॉली एलएलबी 3 में जस्टिस और वकील के बीच फिल्माए गए गाने पर आपत्ति जताते हुए एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने दायर की है, जिसमें अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर और आरजू अली पैरवी करेंगे.इस पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी.

फिल्म जॉली एलएलबी 3 के गाने पर विवाद

फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी वकील भाई हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में गले में बैंड वाला गाउन पहनकर डांस किया गया है, जो वकील की ड्रेस का अपमान है. एलएलबी 3 19 सितंबर को रिलीज़ हो रही है. फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी पर एक गाना फिल्माया गया है, जिसके बोल हैं 'फिक्र न कर तेरा भाई वकील है.' गाने में कोर्ट रूम में दिखाया गया है, जहां लड़कियां डांस कर रही हैं.याचिकाकर्ता के वकील प्रमोद सिंह तोमर का कहना है कि फिल्म का गाना आपत्तिजनक है.

वहीं अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर ने बताया कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों (जज) के लिए मामू जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार, प्रमुख सचिव गृह विभाग, सचिव सूचना एवं प्रसारण भारत सरकार नई दिल्ली और अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्म के गाने पर आपत्ति दर्ज कराई है और इस गाने को फिल्म से अलग कराने का अनुरोध किया है. रिपोर्ट- कुलदीप बबेले

