Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2960207
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Cough Syrup Death: जहरीले 'कोल्ड्रिफ सिरप' बनाने वाली फैक्ट्री बंद, सरकार ने रद्द किया लाइसेंस, अब नहीं बना पाएगी दवा

Cough Syrup Death: रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6 प्रतिशत की अत्यधिक विषैली और जानलेवा मात्रा में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति की पुष्टि हुई. इस वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की जान जा चुकी है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cough Syrup Death: जहरीले 'कोल्ड्रिफ सिरप' बनाने वाली फैक्ट्री बंद, सरकार ने रद्द किया लाइसेंस, अब नहीं बना पाएगी दवा

Action on Sresan Pharmaceuticals: मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़े विवाद 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. तमिलनाडु सरकार ने जहरीले कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया गया है. यह निर्णय कंपनी के सिरप में जानलेवा रसायन 'डाइएथिलीन ग्लाइकॉल' की 48.6 प्रतिशत जैसी घातक मात्रा पाए जाने के बाद लिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

मामले की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई, जब मध्य प्रदेश के औषधि नियंत्रण विभाग ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष को सूचित किया कि छिंदवाड़ा जिले में 4 सितंबर से हो रही बच्चों की मौतों का संबंध श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित 'कोल्ड्रिफ सिरप' से हो सकता है. सूचना मिलते ही तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद 1 अक्टूबर को शाम 4:00 बजे सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर, एक वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने कंपनी परिसर का निरीक्षण शुरू कर दिया. इसके बाद जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पूरे तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया. प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने 2 अक्टूबर को सभी आशंकाओं को सही साबित कर दिया.

रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6 प्रतिशत की अत्यधिक विषैली और जानलेवा मात्रा में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति की पुष्टि हुई. उसके बाद घातक रसायन की पुष्टि होते ही 3 अक्टूबर को विभाग ने 'उत्पादन रोकने का आदेश' जारी किया और कंपनी को तत्काल सील कर दिया. कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया कि क्यों न उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए. जांच में यह भी पता चला कि यह जहरीला सिरप ओडिशा और पुडुचेरी में भी वितरित किया गया था. यह जानकारी तुरंत इन राज्यों के औषधि नियंत्रण अधिकारियों के साथ साझा की गई.

ये भी पढ़ें- बैन हो चुकी थी कंपनी, फिर रंगनाथन कैसे बना रहा था कफ सिरप; हो गया बड़ा खुलासा

नाम बदलकर कंपनी लिया लाइसेंस

मामले की गंभीरता को देखते हुए, कंपनी के फरार मालिक श्री रंगनाथन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई. तमिलनाडु पुलिस की मदद से मध्य प्रदेश की विशेष जांच दल ने 9 अक्टूबर की सुबह मालिक को चेन्नई के अशोक नगर से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने का भी खुलासा हुआ है. पिछले वर्ष कंपनी का उचित निरीक्षण न करने के कारण कांचीपुरम के दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

श्रीसन फार्मास्युटिकल के लाइसेंस रद्द

इस घटना से सबक लेते हुए, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने तमिलनाडु की सभी दवा निर्माण इकाइयों में व्यापक और औचक निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं. वर्तमान में पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके. राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और कंपनी को बंद कर दिया गया है. यह कार्रवाई उनके कफ सिरप, कोल्ड्रिफ में विषैले संदूषकों, विशेष रूप से डायथिलीन ग्लाइकॉल का पता चलने के बाद की गई है.

इस बयान में कहा गया, 'तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के कारखाने का निरीक्षण किया, राज्य भर में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और नमूने विश्लेषण के लिए भेजे. विश्लेषण में 48.6 प्रतिशत डीआजी सांद्रता पाई गई, जिसके बाद विभाग ने उत्पादन बंद करने का आदेश जारी किया और कंपनी के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू की.' (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

Cough Syrup Death

Trending news

bilaspur high court
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा काट रहे CAF जवान को किया बरी, जानें पूरा मामला
IED blast
गश्त के समय गलती से पड़ा पैर, नीचे लगा था IED; विस्फोट में जवान घायल
Korba News
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के शो के बाद बवाल, रिसॉर्ट में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट
Maihar girls school assault
मैहर पीएम श्री कन्या विद्यालय में प्राचार्या की तानाशाही, छात्राओं से मारपीट का आरोप
gwalior news
अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानिए 15 अक्टूबर को क्या होगा?
khandwa news
360 Km दूर से आए कपल ने खंडवा में रचाई शादी, किशोर दा को साक्षी मान लिया सात वचन
DA hike
दिवाली से पहले MP के कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दे सकती है मोहन सरकार, DA-DAR मिलेगा!
mp voter list
मध्य प्रदेश के 5.72 लाख वोटरों पर मंडराया संकट! जल्द शुरू होगा मतदाता सूची का SIR
mp news
नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा, डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला; ये थी वजह
bhopal news
'अपना त्योहार अपनों से व्यवहार..' दिवाली की रौनक के बीच बजरंग दल ने लगाए पोस्टर