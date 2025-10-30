निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर क्रेन पलटी, नीचे से गुजर रहे दो पिकअप वाहनों पर गिरी, 2 की मौत, 4 घायल

Incident in Pithampur-मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज पर पिलर चढ़ा रही क्रेन पलट गई. यह क्रेन सर्विस रोड से गुजर रहे दो पिकअप वाहनों पर गिर गई. हादसे में दोनों वाहन चकनाचूर हो गए. एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं. हादसे के बाद परमार समाज के लोगों ने महू-नीमच राजमार्ग पर चक्काजाम कर दिया.

मृतकों के परिजनों को मिलेगी सहायता राशि

यह हादसा गुरुवार करीब 8:30 बजे सागौर इलाके में हुआ. दोपहर में करीब 2:30 बजे परमार समाज के लोगों ने चक्काजाम कर दिया. इस चक्काजाम के चलते 8 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रही. मृतक कल्याण के परिजन मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर सतनाला चौराहे पर शव रख मुआवजे की मांग कर रहे थे. डेढ़ घंटे बाद शाम चार बजे धरना-प्रदर्शन खत्म हो गया. इस दौरान मृतक के परिजन को 12 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर सहमति बनी है. इसके बाद परिजन शव लेकर रवाना हो गए.

स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. मौके पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं. इस क्षेत्र में तनाव के चलते आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली गन और नगर पालिका के पानी के टैंकर भी बुलाए गए हैं. बताया जा रहा है कि सुबह सीमेंट पिलर उठाने का काम किया जा रहा था. क्रेन के नीचे लोहे की प्लेट नहीं लगाने के कारण वजन उठाते ही क्रेन का एक हिस्सा सड़क में धंसने लगा. बैलेंस बिगड़ा क्रेन पलटी खा गई.

पिकअप ने क्रेन को ओवरटेक किया

इस हादसे के बाद एएसपी पारुल बेलापुरकर ने बताया कि वाहन संकरी सड़क से निकल रहे थे. साइड से क्रेन पिलर उठा रही थी. पिकअप वाहन ने क्रेन को ओवरटेक करने की कोशिश की, इसी दौरान क्रेन पलट गई और पिकअप पर आ गिरी. वहीं रेलवे के पीआरओ खेमराज मीणा का कहना है कि दो महीने पहले स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर इस रोड को बंद कराने के लिए कहा था. लेकिन इसके बावजूद भी आवागमन जारी था. कई लोग जबरन इस रास्ते से गुजरते हैं, ये हादसा भी उसी के कारण हुआ है.

