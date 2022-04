दिल्‍ली: इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर शुभमन गिल अपने एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ट्रोल हो गए. दरअसल शुभमन गिल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि एलन मस्क आप भारतीय फूड डिलीवरी सर्विस कंपनी स्विगी को खरीद लीजिए. इसी ट्वीट को लेकर यूजर्स ने उनको ट्रोल किया.

गौरतलब है कि अभी हाल ही में एलन मस्क ने दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर्स में खरीदा है. बता दें कि जब से टेस्ला के सीईओ ने ट्विटर को खरीदा है तब से किसी भी कंपनी को लेकर कुछ भी शिकायत आती है तो लोग मस्क से उसको खरीदने के लिए कह देते हैं. शुक्रवार को इसी लिस्ट में भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल भी शामिल हो गए.

Elon musk, please buy swiggy so they can deliver on time. @elonmusk #swiggy

दरअसल लेट सर्विस से परेशान होकर शुभमन गिल से स्विगी को खरीदने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट किया, ''एलन मस्क, कृपया स्विगी खरीदें ताकि वे समय पर डिलीवरी कर सकें.'' जिस पर कंपनी ने गिल को रिप्‍लाई किया, शुभमन आपका डीएम मिल गया. सी यू देयर, ^सैकिरान.

दिलचस्प बात ये है कि शुभमन गिल आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं और स्विगी आईपीएल के स्पॉन्सर्स में से एक है. ट्वीट को लेकर ट्विटर यूजर्स ने क्रिकेटर को जमकर ट्रोल किया. कई ट्विटर यूजर्स ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर उनको रोस्‍ट किया. बता दें कि स्विगी के नाम वाले एक फर्जी अकाउंट ने बल्लेबाज को करारा जवाब भी दिया. फर्जी अकाउंट से ट्वीट किया गया, 'हम अभी भी टी20 क्रिकेट में आपकी बल्लेबाजी से तेज हैं.''

We are still faster than your batting in T20 cricket. https://t.co/aF0fP63v4P

— Swiggy (@swiggysgs) April 29, 2022