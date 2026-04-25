अगर आप भी बड़े मजे से खाते हैं घी तो हो जाएं सावधान, फेमस ghee ब्रांड्स के मिलते-जुलते नामों से ग्राहकों को बनाया जा रहा मूर्ख

ratlam news: अगर आप भी घी का सेवन करते हैं तो सतर्क हो जाएं. मार्केट में असली और देसी घी के नाम नकली घी का धंधा किया जा रहा है. आप सोचेंगे कि आप असली और देसी घी का सेवन कर रहे हैं लेकिन हकीकत में वो जहर से कम नहीं है. मध्य प्रदेश के रतलाम से घी के कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है. यहां अलग-अलग ब्रांड्स से मिलते-जुलते नामों का उपयोग कर नकली घी बेचा जा रहा था. इस घी को देसी घी बताकर करीब 410 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दुकानदारों को बेचा जा रहा था. खाद्य विभाग ने 80 लीटर नकली घी जब्त किया है जिसकी जांच की जा रही है.

एमपी में नकली घी का धंधा

रतलाम में एक बार फिर नकली घी के कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है. यहां नकली घी बाजार में बेचने की सुचना पर करवाई हुई है. उद्योग क्षेत्र थाना अंतर्गत मोहन नगर कॉलोनी में स्थित जय मां दूधेश्वरी एजेंसी पर खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारा था. कार्रवाई के दौरान करीब 80 लीटर घी पाया गया जिसके नकली होने की जानकारी खाद्य विभाग को मिली थी. खाद्य विभाग ने घी के 6 अलग-अलग सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

ब्रांड्स के नाम पर किया गया धंधा

हैरानी की बात तो ये है कि घी की कालाबजारी करने वालों ने ब्रांड्स के नाम पर धोखाधड़ी की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अलग-अलग ब्रांड्स जैसे डीएफ गोल्ड, श्री मूल गौसंत और मोतिसागर से मिलते-जुलते नामों का उपयोग कर नकली घी बेच रहे थे. जिसमें पूर्व मे हुई करवाई मे डीएफ गोल्ड घी के नमूने अमानक आ चुके हैं. इस घी को देसी घी बताकर करीब 410 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दुकानदारों को बेचा जा रहा था.

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पहले भी हुई घी की कालाबजारी

खाद्य विभाग ने फिलहाल पूरे स्टॉक को सील कर दिया है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. बता दें की इससे पहले भी रतलाम जिले के नयागांव में करीब 1600 लीटर नकली घी जब्त किया गया था जो जांच में अमानक पाया गया था. जो कि यूपी से मंगवाया जा रहा था. हालांकि इस घी को इंदौर से मंगवाया जा रहा था. लेकीन इनकी मेनूफीक्चर कम्पनी मुंबई में है. खाद्य अधिकारि ने जांच के लिए सेंपल भेज दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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