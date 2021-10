करवाचौथ लेस्बियन ऐड: विरोध के बाद डाबर ने माफी मांगी, नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कार्रवाई करेंगे

भोपाल: करवाचौथ पर डाबर ने फेम ब्लीच का ऐड रिलीज किया था. लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कंपनी को चेतावनी दी थी. नरोत्तम मिश्रा ने लिखा था कि कंपनी या तो विज्ञापन हटाए या फिर हम कार्रवाई करेंगे. हिन्दू धर्म के साथ इस तरह से कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा. सोशल मीडिया पर विरोध की स्थिति को देखते हुए डाबर ने माफी मांगी है और ऐड को हटा लिया है.

डाबर ने मांगी माफी

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखते हुए डाबर ने लोगों की भावनाएं आहत होने पर दुख जताया है और माफी मांगी है. डाबर ने लिखित बयान के जरिए कहा, 'डाबर और फ़र्न एक ब्रांड के रूप में विविधता, समावेश और समानता के लिए प्रयास करता हैं, और हम अपने संगठन और अपने समुदायों के भीतर इन मूल्यों का गर्व से समर्थन करते हैं. हमारे अभियान भी यही दर्शाते हैं.'

डाबर ने आगे कहा कि हम समझते हैं कि हर कोई हमारे रुख से सहमत नहीं होगा, और हम एक अलग दृष्टिकोण रखने के उनके अधिकार का सम्मान करते हैं. हमारा इरादा किसी भी विश्वास, रीति-रिवाजों और परंपराओं, धार्मिक या अन्यथा को ठेस पहुंचाना नहीं है. अगर हमने किसी व्यक्ति या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो यह अनजाने में किया गया था और हम क्षमा मांगते हैं. हम उन सभी लोगों के लिए भी विनम्र हैं जिन्होंने ब्रांड और अभियान के लिए अपना समर्थन दिया है.'

