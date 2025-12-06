Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3031441
खूंखार डकैत योगी गुर्जर का सरेंडर, गर्भवती महिला के अपरहण मामले में चल रहा था फरार

Gwalior Dacoit Yogi Gurjar News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दो महीने पहले एक गर्भवती महिला का अपहरण हुआ था. इस मामले में आरोपी योगी गुर्जर पर 15 हजार रुपए का इनाम रखा गया था. वहीं अब इनामी डकैत योगी गुर्जर ने धौलपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:27 PM IST
खूंखार डकैत योगी गुर्जर का सरेंडर
खूंखार डकैत योगी गुर्जर का सरेंडर

Gwalior Dacoit Yogi Surrenders: ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है. दो महीने पहले तिघरा थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव से गर्भवती महिला के अपहरण का आरोपी और 15 हजार रुपये से अधिक इनामी डकैत योगी गुर्जर के सरेंडर की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है. बताया जा रहा है कि वह धौलपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है.

अपहरण के बाद से ग्वालियर-चंबल की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. घटना के समय पुलिस दबाव बढ़ने पर योगी गुर्जर अपने साथियों के साथ जंगल में फरार हो गया था. पुलिस की लगातार दबिश के दौरान अपहृत महिला को जंगल से सुरक्षित बरामद कर लिया गया था, लेकिन आरोपी तब से फरार चल रहा था.

मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार 6 दिसंबर को योगी गुर्जर ने धौलपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. उसके आत्मसमर्पण की पुष्टि आधिकारिक तौर पर जल्द की जा सकती है. ग्वालियर पुलिस अब औपचारिक हैंडओवर की प्रक्रिया का इंतजार कर रही है ताकि अपहरण केस में आगे की कार्रवाई की जा सके.

(रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर)

