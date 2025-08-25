दमोह कलेक्टर का बड़ा फैसला, बाजारों में नहीं मिलेंगी गणेश प्रतिमाएं; जानिए वजह
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2895772
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दमोह कलेक्टर का बड़ा फैसला, बाजारों में नहीं मिलेंगी गणेश प्रतिमाएं; जानिए वजह

Damoh News: दमोह कलेक्ट ने गणेश चतुर्थी पर बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने घंटाघर शहर के अन्य प्रमुख बाजारों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं ना बेचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सभी मूर्तिकार तहसील ग्राउंड में लगे श्री गणेश मेला में जाकर मूर्तियां बेच सकते हैं. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दमोह कलेक्टर का बड़ा फैसला, बाजारों में नहीं मिलेंगी गणेश प्रतिमाएं; जानिए वजह

Ganesh Chaturthi 2025: दमोह से बड़ी खबर है जहां गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत अब पहले जैसे मुख्य बाजारों में गणेश प्रतिमायें नहीं मिल पाएगी. ऐसे में श्रद्धालुओं को मूर्ति लेने के लिए शहर के तहसील मैदान में ही जाना होगा.

दरअसल, उत्सवों के दौरान बाजारो में होने वाली भीड़ और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए पिछले दिनों शांति समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया था. इस बार तहसील मैदान में एक बड़ा गणेश मेला लगाया जा रहा है. इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका को दी गई है. मैदान में मूर्तियां बेंचने वाले लोगों के लिए पंडाल बनाये गए हैं. सभी प्रतिमा बनाने वाले लोग इसी मैदान में अपने स्टाल लगाएंगे और यहीं से मूर्तियों की बिक्री हो पाएगी.

क्या बोले कलेक्टर?
कलेक्टर सुधीर कोच के मुताबिक इसके लिए व्यापारियों को कोई शुल्क नही देना होगा. प्रशासन के इस आदेश के तहत आज से तहसील मैदान में स्टाल लगना भी शुरू हो गए हैं. वहीं इन स्टाल्स में प्रतिमायें भी रखी जाने लगी है. कलेक्टर ने कहा कि घंटा घर पर या दुसरी जगहों पर दुकानें अलग से ना लगाई जाएं. क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाएगी. 

जानिए क्यों लिया यह फैसला
गौरतलब है कि गणेश प्रतिमा शहर के घंटाघर और बाजारों में बेचने से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. इसको देखते हुए दमोह कलेक्टर ने यह फैसला लिया है. इसको लेकर दमोह कलेक्टर ने सभी से निवेदन किया है कि  जो भी मूर्तिकार हैं जो मूर्तिया बनाते हैं. उनको हम नगर पालिका द्वारा तहसील ग्राउंड में निशुल्क जगह दे रहें है. वहां आप सभी अपनी दुकानें लगाइए. आप एक बार व्यवस्था लगाने लगेंगे तो लोग अपने आप वहां मूर्ति खरीदने आने लगेंगे.  

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे, जी मीडिया, दमोह

ये भी पढ़ें- Ganesh Temple: रोजगार देने और अकाल से बचने के लिए बनाया गया भगवान गणेश का मंदिर, आज भी बरकरार है चमक

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दमोह की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

damohganesh chaturthi 2025

Trending news

damoh
दमोह कलेक्टर का बड़ा फैसला, बाजारों में नहीं मिलेंगी गणेश प्रतिमाएं; जानिए वजह
ratlam
रोजगार देने और अकाल से बचने के लिए बनाया गया भगवान गणेश का मंदिर,आज भी बरकरार है चमक
mp train news
भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में बढ़ेगी कोचों की संख्या, मिलेगी ये सुविधाएं
mp top breaking News
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
mp education news
एमपी में सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर मंडराया सैलरी का संकट! सामने आई बड़ी वजह
mp news
जबलपुर में दिनदहाड़े पुलिस को खुली चुनौती! थाने के मंदिर से जेवर चुरा ले गया चोर
bhopal news
TikTok की भारत में वापसी से पहले युवाओं को लेकर बड़ा खुलासा, भोपाल से अनोखा मामला
mp news
CM मोहन ने लाडली बहनों के लिए किया बड़ा ऐलान, 1500 नहीं, हर महीने आएंगे इतने रुपये
dhar news
धार में पति-पत्नी का गजब का धंधा! किराए के कमरे को बनाया अय्याशी का अड्डा, पुलिस...
Korba News
सड़क पर नहाने पहुंचा मर्दों का झुंड! बाल्टी-मग-साबुन लेकर गड्ढे में लगाई डुबकी
;