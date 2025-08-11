हैलो! खून की कमी है...सुनते ही बारिश में खून लेकर दौड़े चले आए दमोह डीएम, फिर भी हुआ बड़ा अफसोस

Damoh Dm News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है. जिला अस्पताल में एक महिला की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे खून भी नहीं मिल रहा था. बारिश के चलते खून का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा था. लेकिन यह सूचना जब जिला कलेक्टर को मिली तो वे अस्पताल पहुंचे और ब्लड बैंक में खून डोनेट किया. महिला को यह खून भी चढ़ा दिया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

दरअसल, दमोह के जिला अस्पताल के MCH वार्ड में गर्भवती महिला प्रतिमा गोंड को भर्ती कराया गया था. उसकी हालत इतनी खराब थी कि ब्लड बैंक में O+ ब्लड उपलब्ध नहीं था. ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जिला कलेक्टर सुधीर कोचर को जानकारी दी गई, तो IAS अधिकारी खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन प्रसव से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया.

अधिकारी की सराहना

इस घटना के बाद लोगों ने अफसोस जाहिर करते हुए अधिकारी की मानवता की सराहना की. महिला की मौत पर कलेक्टर ने भी दुख व्यक्त किया. वहीं, इस घटना के बाद जिला प्रशासन की तरफ से एक विशेष पहल की जा रही है. डीएम सुधीर कोचर ने बताया कि लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए जिले में 14 अगस्त को जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा शिविर आयोजित किया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को समय पर खून मिल सके. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे/ दमोह)

