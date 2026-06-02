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5 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था दिव्यांग, जनसुनवाई में पहुंचा तो कुछ घंटों में बदल गई जिंदगी

Damoh News: दमोह जनसुनवाई में 5 वर्षों से दिव्यांग पेंशन के लिए भटक रहे रवि पटेल की समस्या का समाधान हो गया है. कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य औपचारिकताएं पूरी कराकर पेंशन स्वीकृत कराने की पहल की.

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:20 PM IST
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Damoh Jansunwai News
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Damoh Jansunwai News: मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में हजारों शिकायतें सुनी जाती हैं और उनका निराकरण किया जाता है. इसी जनसुनवाई की एक मानवीय और प्रेरणादायक तस्वीर दमोह जिले से सामने आई है, जहां पांच वर्षों से भटक रहे एक दिव्यांग युवक को कुछ ही घंटों में वह मदद मिल गई, जिसके लिए वह और उसका परिवार लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे.

दरअसल, जिले के हिंडोरिया निवासी 22 वर्षीय रवि पटेल पूरी तरह दिव्यांग हैं. वह न तो चल सकते हैं और न ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होने के कारण उनका जीवन-यापन काफी कठिन है. ऐसे में सरकारी सहायता उनके लिए बड़ा सहारा बन सकती थी, लेकिन उनका दिव्यांग पेंशन प्रकरण पिछले पांच वर्षों से लंबित पड़ा था.

जनसुनवाई में पहुंचा परिवार 
अपनी समस्या लेकर रवि अपने माता-पिता के साथ दमोह कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई. मामला सामने आते ही कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरी जानकारी जुटाई. जांच में पता चला कि रवि के पास न तो आधार कार्ड था और न ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिसके कारण उनका पेंशन प्रकरण आगे नहीं बढ़ पा रहा था.

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रवि को जिला अस्पताल भेजा
इसके बाद कलेक्टर ने तत्काल कलेक्ट्रेट में एंबुलेंस बुलवाई और रवि को जिला अस्पताल भेजा. मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों को निर्देश दिए गए, जिसके बाद रवि का परीक्षण कर विधिवत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया. साथ ही आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी को भी कलेक्ट्रेट बुलाया गया, जहां मौके पर ही रवि का आधार कार्ड तैयार किया गया.

लापरवाही के चलते परेशानी
सभी जरूरी दस्तावेज पूरे होने के बाद दिव्यांग पेंशन शाखा के अधिकारियों ने भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और रवि की पेंशन शुरू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. कलेक्टर प्रताप नारायण यादव स्वयं अपने कक्ष से बाहर निकलकर रवि के पास पहुंचे और अपने हाथों से उसे सभी दस्तावेज सौंपे. उन्होंने परिवार से खेद भी जताया कि कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उन्हें वर्षों तक परेशानी झेलनी पड़ी.

कलेक्टर का आभार जताया
मीडिया से चर्चा के दौरान रवि के परिजनों ने जनसुनवाई और कलेक्टर का आभार व्यक्त किया. वहीं कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन अब जिलेभर में ऐसे मामलों की पहचान कर रहा है, जहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण दिव्यांगजन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

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