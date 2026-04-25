Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3191955
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

घर में खड़ा ई-व्हीकल होगा जब्त...बिजली विभाग मालिकों पर दर्ज करा रहा मुकदमे, जानिए वजह

Damoh News-दमोह में ई-व्हीकल्स मालिकों पर बिजली विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. ई-व्हीकल्स की चार्जिंग से पावर सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बत्ती गुल तक हो रही है. विद्युत विभाग ने अब तक 22 वाहनों को जब्त कर लिया है.

 

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में खड़ा ई-व्हीकल होगा जब्त...बिजली विभाग मालिकों पर दर्ज करा रहा मुकदमे, जानिए वजह

Big Action on E-Vehicles-क्या आपके पास भी ई-व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक-कार या रिक्शा है, या फिर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि आपकी लापरवाही या नजरंदाजी आपको महंगी पड़ सकती है. आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आपका वाहन भी जब्त हो सकता है. यह सब आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क और सावधान करने के लिए हैं. मध्यप्रदेश में सरकार और बिजली विभाग ने इसे लेकर सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं. अब विभाग न सिर्फ मुकदमे दर्ज करा रहा है बल्कि लोगों के घरों रखी बाइक्स और कार को जब्त भी कर रहा है. प्रदेश के दमोह में बिजली विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है. विद्युत विभाग ने अब तक 22 ई-बाइक जब्त की हैं और उनके मालिकों पर केस भी दर्ज किया है. 

दमोह में 22 ई-बाइक जब्त
दरअसल, बीते कुछ सालों से बाजार में लोगों की पसंद ई-बाइक और कार के आगे ई-रिक्शा बन रहे हैं. पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पर्यावरण का ख्याल करते हुए लोगों ने ई-वाहनों को लेना शुरू कर दिया और हर शहर में हजारों की तादात में बाइक और कारों के अलावा पर ई-रिक्शा भी हो गए. लेकिन बिजली कनेक्शन के उपयोग को लेकर लोगों को जानकारी कम है. लोग घरेलू कनेक्शन से वाहनों को चार्ज कर रहे हैं, जो बिजली विभाग के हिसाब से कानूनन सही नहीं है. विभाग ने इसी को लेकर 22 वाहनों को जब्त किया है. 

ओवरलोड से बिगड़ी व्यवस्था
बिजली विभाग ने इसे लेकर एक्शन लेना तब शुरू किया जब लोड बड़ा और बिजली व्यवस्था चरमरा गई, सप्लाई लाइन में फाल्ट आने लगे और कई जगहों पर ओवर लोड होने की वजह से ट्रांसफॉर्मर भी जलने लगे. जब हालात बिगड़े तो बिजली विभाग हरकत में आया और उसने साफ किया कि घरों में कनेक्शन और लिए गए इलेक्ट्रिक लोड पर इन वाहनों को चार्च करना गैर कानूनी है. साथ ही बिजली विभाग के प्रावधानों के तहत गलत है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लाइंग स्क्वायड ने की कार्रवाई
दमोह में बिजली विभाग की टीम ने अचानक कार्रवाई शुरू की और ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जिन्होंने अपने बिजली मीटर को लगवाते समय साधारण यानी घरेलू उपयोग का लोड लिया था. लेकिन इसी कनेक्शन से वे अपने वाहन भी चार्ज कर रहे हैं. बिजली विभाग की फ्लाइंग स्क्वायड सीधे लोगों के घरों में पहुंची और उनके वाहन उठाकर अपने साथ ले गई. कई जगहों पर लोगों और बिजली कर्मचारियों के बीच कहासुनी भी हुई. 

लोड बढ़ाना अब अनिवार्य
कार्यपालन यंत्री के मुताबिक अभी तक 22 ई व्हीकल्स मालिकों के ऊपर बिजली विभाग के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए है और उनके वाहनों को जब्त किया गया है. उन्होंने बताया कि केवल दमोह शहरी क्षेत्र ने चार हजार से ज्यादा ई-बाइक रजिस्टर्ड है, जबकि कारों के अलावा ई रिक्शा की संख्या भी बहुत बड़ी है. इन व्हीकल्स के रोज चार्ज होने पर व्यवस्था गड़बड़ा गई है और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति में दिक्कत हो रही है और अब विभाग सख्त कदम उठा रहा है. उनके मुताबिक जो भी उपभोक्ता ई व्हीकल्स चाहे बाइक स्कूटी कार हो या ई रिक्शा उन्हें अपने कनेक्शन का लोड बढ़ाना होगा और एमपीईबी के दफ्तर में आकर वो इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते है. जब विभाग को इलाकों के अनुसार लोड का पता चलेगा तो विभाग उस तरह की व्यवस्था उन इलाकों में करेगा, ताकि किसी भी उपभोक्ता को परेशानी न हो और विभाग का नुकसान भी न होने पाए.

पूरे प्रदेश में होगी कार्रवाई
बहरहाल साफ है कि अब तक इन सब चीजों से बेखबर आम आदमी अब सतर्क और सावधान हो जाए, क्योंकि दमोह ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अब इसी तरह की कार्रवाई होने वाली है और लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsdamoh newsDamoh Action

Trending news

mp news
घर में खड़ा ई-व्हीकल होगा जब्त...बिजली विभाग मालिकों पर दर्ज करा रहा मुकदमे, जानिए
katni crime news
महज 350 रुपये के लिए ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से हत्या, अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा
Nursing College Scam
नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षाओं पर लगाई रोक...
MP Sagar News
सागर में बड़ा हादसा, मौत की खदान ने ली 3 दोस्तों की जान, सीएम ने जताया दुख
bahu planned fake robbery
लालच में बहू बनी विलन, घर में डकैती की रची खौफनाक साजिश...
mp cm news
‘मिल्क कैपिटल’ बनेगा मध्य प्रदेश, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान, पढ़ें बड़े फैसले
mp nigam mandal niyukti
MP Nigam Mandal: केशव बघेल बने कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम के अध्यक्ष
satna news
कुपोषण से मौत मामले पर राज्यसभा सांसद ने सरकार का किया बचाव, कांग्रेस पर साधा निशाना
elderly man forced to drink urine
बेटे ने की लव मैरिज, तो बुजुर्ग पिता को दी सजा, मारपीट कर पिलाई पेशाब...
gwalior crime news
इंजीनियर के घर में ही बना दी जेल, ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा कांड