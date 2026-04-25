घर में खड़ा ई-व्हीकल होगा जब्त...बिजली विभाग मालिकों पर दर्ज करा रहा मुकदमे, जानिए वजह

Big Action on E-Vehicles-क्या आपके पास भी ई-व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक-कार या रिक्शा है, या फिर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि आपकी लापरवाही या नजरंदाजी आपको महंगी पड़ सकती है. आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आपका वाहन भी जब्त हो सकता है. यह सब आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क और सावधान करने के लिए हैं. मध्यप्रदेश में सरकार और बिजली विभाग ने इसे लेकर सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं. अब विभाग न सिर्फ मुकदमे दर्ज करा रहा है बल्कि लोगों के घरों रखी बाइक्स और कार को जब्त भी कर रहा है. प्रदेश के दमोह में बिजली विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है. विद्युत विभाग ने अब तक 22 ई-बाइक जब्त की हैं और उनके मालिकों पर केस भी दर्ज किया है.

दमोह में 22 ई-बाइक जब्त

दरअसल, बीते कुछ सालों से बाजार में लोगों की पसंद ई-बाइक और कार के आगे ई-रिक्शा बन रहे हैं. पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पर्यावरण का ख्याल करते हुए लोगों ने ई-वाहनों को लेना शुरू कर दिया और हर शहर में हजारों की तादात में बाइक और कारों के अलावा पर ई-रिक्शा भी हो गए. लेकिन बिजली कनेक्शन के उपयोग को लेकर लोगों को जानकारी कम है. लोग घरेलू कनेक्शन से वाहनों को चार्ज कर रहे हैं, जो बिजली विभाग के हिसाब से कानूनन सही नहीं है. विभाग ने इसी को लेकर 22 वाहनों को जब्त किया है.

ओवरलोड से बिगड़ी व्यवस्था

बिजली विभाग ने इसे लेकर एक्शन लेना तब शुरू किया जब लोड बड़ा और बिजली व्यवस्था चरमरा गई, सप्लाई लाइन में फाल्ट आने लगे और कई जगहों पर ओवर लोड होने की वजह से ट्रांसफॉर्मर भी जलने लगे. जब हालात बिगड़े तो बिजली विभाग हरकत में आया और उसने साफ किया कि घरों में कनेक्शन और लिए गए इलेक्ट्रिक लोड पर इन वाहनों को चार्च करना गैर कानूनी है. साथ ही बिजली विभाग के प्रावधानों के तहत गलत है.

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फ्लाइंग स्क्वायड ने की कार्रवाई

दमोह में बिजली विभाग की टीम ने अचानक कार्रवाई शुरू की और ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जिन्होंने अपने बिजली मीटर को लगवाते समय साधारण यानी घरेलू उपयोग का लोड लिया था. लेकिन इसी कनेक्शन से वे अपने वाहन भी चार्ज कर रहे हैं. बिजली विभाग की फ्लाइंग स्क्वायड सीधे लोगों के घरों में पहुंची और उनके वाहन उठाकर अपने साथ ले गई. कई जगहों पर लोगों और बिजली कर्मचारियों के बीच कहासुनी भी हुई.

लोड बढ़ाना अब अनिवार्य

कार्यपालन यंत्री के मुताबिक अभी तक 22 ई व्हीकल्स मालिकों के ऊपर बिजली विभाग के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए है और उनके वाहनों को जब्त किया गया है. उन्होंने बताया कि केवल दमोह शहरी क्षेत्र ने चार हजार से ज्यादा ई-बाइक रजिस्टर्ड है, जबकि कारों के अलावा ई रिक्शा की संख्या भी बहुत बड़ी है. इन व्हीकल्स के रोज चार्ज होने पर व्यवस्था गड़बड़ा गई है और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति में दिक्कत हो रही है और अब विभाग सख्त कदम उठा रहा है. उनके मुताबिक जो भी उपभोक्ता ई व्हीकल्स चाहे बाइक स्कूटी कार हो या ई रिक्शा उन्हें अपने कनेक्शन का लोड बढ़ाना होगा और एमपीईबी के दफ्तर में आकर वो इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते है. जब विभाग को इलाकों के अनुसार लोड का पता चलेगा तो विभाग उस तरह की व्यवस्था उन इलाकों में करेगा, ताकि किसी भी उपभोक्ता को परेशानी न हो और विभाग का नुकसान भी न होने पाए.

पूरे प्रदेश में होगी कार्रवाई

बहरहाल साफ है कि अब तक इन सब चीजों से बेखबर आम आदमी अब सतर्क और सावधान हो जाए, क्योंकि दमोह ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अब इसी तरह की कार्रवाई होने वाली है और लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं.

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