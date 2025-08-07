Damoh News: जामा मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, मुस्लिमों ने जताई पुलिस की सर्चिंग पर आपत्ति
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2870254
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Damoh News: जामा मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, मुस्लिमों ने जताई पुलिस की सर्चिंग पर आपत्ति

Damoh Mosque Police Search: दमोह में पुलिस ने मस्जिदों की तलाशी ले रही थी. इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला. उनका कहना है कि परमिशन लिए आप ऐसे तलाशी नहीं ले सकते. पुलिस द्वारा चलाया गया ऐसा सर्च अभियान गलत है.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Damoh News: जामा मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, मुस्लिमों ने जताई पुलिस की सर्चिंग पर आपत्ति

Damoh Police Checking Jama Mosques: एमपी के दमोह में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस लगातार शहर की होटलों और लॉज की चेकिंग कर रही है. इस बीच शहर की जामा मस्जिद में पुलिस की सर्चिंग पर मुस्लिम समाज ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और एक बखेड़ा खड़ा हो गया है.

दरअसल, बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना के बाद दमोह पुलिस ने अभियान शुरु किया तो शहर की होटल लॉज के अलावा मुस्लिम इलाकों में बनी कयामगाहो और रुकने के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई, मुस्लिम समाज का आरोप है कि इसी कड़ी में पुलिस शहर की जामा मस्जिद भी रात के वक़्त गई और बिना किसी जिम्मेदार नुमाइंदे के पुलिस ने मस्जिद में सर्च अभियान चलाया जो गलत है. 

इसे लेकर अब मुस्लिमो में रोष है और मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि मंडल कोतवाली थाने पहुंचा जहां कोतवाली टीआई और सीएसपी के साथ बैठक भी हुई. जामा मस्जिद के सदर हाजी अमजद डायमंड के मुताबिक मस्जिदों में पुलिस का इस तरह जाना जायज नही है. मीटिंग में इस बात को लेकर पुलिस से आग्रह किया गया है, उनके मुताबिक हर तरह से मुस्लिम समाज प्रशासन के साथ है यदि जरुरत लगती है तो मस्जिद कमेटी के लोगों को खबर करें और फिर जांच पड़ताल करें.

दोबारा ऐसा हुआ तो सड़कों पर आएंगे
इतना ही नही उनका कहना है कि यदि दोबारा ऐसी चूक हुई तो मजबूरन मुस्लिम समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा. वहीं इलाके के सीएसपी एच आर पांडे के मुताबिक, मुस्लिम वर्ग के लोगों से अच्छी बात हुई है. कुछ गलतफहमियां हुई है. जिन्हें लेकर बात हुई है, मुस्लिम वर्ग ने भी सहयोग करने की बात कही है और पुलिस जो भी गतिविधि करती है वो नियमो के तहत ही करती है.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे, जी मीडिया दमोह

ये भी पढ़ें- Damoh News-अस्पताल में खुलेआम जाम, सर्जिकल वार्ड बना शराबखाना! दमोह जिला अस्पताल का वीडियो हुआ वायरल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दमोह की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

damohdamoh news

Trending news

damoh
जामा मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, मुस्लिमों ने जताई पुलिस पर आपत्ति
indore news
रक्षाबंधन पर यात्रियों को हुई परेशानी,ट्रेनों में बढ़ी वेटिंग लिस्ट,बसों का किराया..
rewa news
लीला साहू के बाद रीवा में गर्भवती महिलाओं ने उठाई आवाज, सड़क बनवाने की मांग की
CG Weather
तहलका मचाने को तैयार छत्तीसगढ़ मानसून, 7 अगस्त से 33 जिलों में बारिश का अलर्ट
mp news
MP में एग्रीमेंट हुआ महंगा, कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट, हुआ जोरदार विरोध
indore news
इंदौर की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, 9 अगस्त को फ्री हुई बस यात्रा
gwalior news
ग्वालियर में सितारों का मेला! 16 अगस्त से 'जनादेश' की शूटिंग; जाह्नवी कपूर होंगी लीड
Katni News
कटनी के देवरी हटाई गांव में इस बीमारी ने मचाया कहर, 70 से ज्यादा लोग बीमार
ujjain news
Ujjain News-अश्लील पहनावा मां-बाप की गलती? मंदिर परिसर में लगे पोस्टर ने मचाया बवाल
indore news
हे प्रभु! ये क्या हो रहा है? हेलमेट की जगह ढक्कन लगाकर पेट्रोल पंप पहुंचा शख्स
;