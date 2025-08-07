Damoh News: जामा मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, मुस्लिमों ने जताई पुलिस की सर्चिंग पर आपत्ति

Damoh Police Checking Jama Mosques: एमपी के दमोह में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस लगातार शहर की होटलों और लॉज की चेकिंग कर रही है. इस बीच शहर की जामा मस्जिद में पुलिस की सर्चिंग पर मुस्लिम समाज ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और एक बखेड़ा खड़ा हो गया है.

दरअसल, बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना के बाद दमोह पुलिस ने अभियान शुरु किया तो शहर की होटल लॉज के अलावा मुस्लिम इलाकों में बनी कयामगाहो और रुकने के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई, मुस्लिम समाज का आरोप है कि इसी कड़ी में पुलिस शहर की जामा मस्जिद भी रात के वक़्त गई और बिना किसी जिम्मेदार नुमाइंदे के पुलिस ने मस्जिद में सर्च अभियान चलाया जो गलत है.

इसे लेकर अब मुस्लिमो में रोष है और मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि मंडल कोतवाली थाने पहुंचा जहां कोतवाली टीआई और सीएसपी के साथ बैठक भी हुई. जामा मस्जिद के सदर हाजी अमजद डायमंड के मुताबिक मस्जिदों में पुलिस का इस तरह जाना जायज नही है. मीटिंग में इस बात को लेकर पुलिस से आग्रह किया गया है, उनके मुताबिक हर तरह से मुस्लिम समाज प्रशासन के साथ है यदि जरुरत लगती है तो मस्जिद कमेटी के लोगों को खबर करें और फिर जांच पड़ताल करें.

दोबारा ऐसा हुआ तो सड़कों पर आएंगे

इतना ही नही उनका कहना है कि यदि दोबारा ऐसी चूक हुई तो मजबूरन मुस्लिम समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा. वहीं इलाके के सीएसपी एच आर पांडे के मुताबिक, मुस्लिम वर्ग के लोगों से अच्छी बात हुई है. कुछ गलतफहमियां हुई है. जिन्हें लेकर बात हुई है, मुस्लिम वर्ग ने भी सहयोग करने की बात कही है और पुलिस जो भी गतिविधि करती है वो नियमो के तहत ही करती है.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे, जी मीडिया दमोह

